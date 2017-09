Drôme: Un octogénaire meurt noyé dans un bac à eau du cimetière après un malaise

L'octogénaire a été retrouvé noyé dans le bac à eau du cimetière de Saint-Ferréol-Trente-Pas (Illustration). — ALLILI MOURAD

Un tragique accident a eu lieu samedi au cimetière de Saint-Ferréol-Trente-Pas dans la Drôme. Un octogénaire s’est noyé dans le bac à eau après avoir fait un malaise selon les informations de France Bleu Drôme-Ardèche.

La victime, âgée de 83 ans, a été découverte par des visiteurs, la tête immergée dans le bac à eau.

L’autopsie confirme la mort par noyade

Dépêchés sur place, les pompiers et le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) n’ont pas pu le ranimer. Pour lever le doute quant aux causes du décès, une autopsie a été effectuée ce dimanche. Elle a confirmé la mort par noyade.

Après avoir fait un malaise, l'homme serait tombé la tête la première dans le petit plan d’eau. Le cimetière était vide à ce moment-là et il n’a pu être secouru.