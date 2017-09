Belgique: Une mère de famille tue son fils de 11 ans à la hache

Une mère de famille a tué son fils à coups de hache (police illustration) — Frederic Scheiber/20 Minutes

Une mère de famille de Seraing, près de Liège (Belgique) a reconnu avoir assassiné son fils de 11 ans à l’aide d’une hache dans la nuit, dimanche. Elle a aussi confirmé avoir tenté de tuer sa fille de 15 ans qui a réussi à s’échapper en se réfugiant chez une voisine.

Un état psychologique instable

Cette femme a expliqué au juge d’instruction du parquet de Liège « avoir eu peur de mourir d’une maladie » et « avoir commis son geste afin d’éviter à ses enfants de vivre dans un monde tel que celui d’aujourd’hui ». Elle avait perdu son mari quelques années plus tôt et le supportait mal. Son état dépressif était connu depuis la mort de son conjoint et son état psychologique se serait aggravé ces dernières semaines.

A la télévision belge RTL, Alain Mathot, le bourgmestre de Seraing, a indiqué avoir mis en place une cellule psychologique pour les voisins et les policiers, témoins du drame. « Je me suis préoccupé d’avoir une aide psychologique pour les policiers qui ont constaté la scène, pour les voisins qui ont reçu la fille. La fille est à l’hôpital, elle doit être encadrée », a-t-il expliqué.

