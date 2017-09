VIDEO. #20MINUIT. Les nuits «vandale» des graffeurs à Paris

Pour ne pas se faire prendre, mieux vaut peindre la nuit... — Émilie Petit

Les graffeurs profitent de la nuit, à Paris, pour s’adonner à leur art en toute discrétion.

Différents « crews » se partagent les murs de la capitale, dont MCT créé en 1983.

S’ils se font prendre, les graffeurs peuvent essuyer jusqu’à 30.000 euros d’amende.

Seuls quelques néons jaunâtres éclairent cette longue avenue de Paris. Exposée, mais pas trop. Juste ce qu’il faut. Miaou2 traîne derrière elle son chariot bourré à craquer de bombes de peinture et de rouleaux. Inxy, son acolyte, ouvre la marche. Il s’est, lui, occupé d’organiser la soirée : rendez-vous fixé à 22 h 30 près d’un arrêt de tram, quelques bières histoire de s’ambiancer, puis direction LE mur. Celui qu’il a repéré, juste en contrebas. Ce soir, les deux graffeurs se sont donné rendez-vous pour partager « ce truc » qui les anime depuis l’adolescence. Qui les a fait se rencontrer. Et qui les fait, encore aujourd’hui, se retrouver : le graffiti.

« Ce soir, franchement, c’est un bon kif. Là, on est bien », s’amuse Inxy. Miaou2 acquiesce : « Dans le côté vandale, il y a les bonnes places. Tu espères y rester longtemps, comme ça ton graff est visible. C’est excitant de faire du vandale ». Ce soir, ça sera un classique : leur blaze [leur surnom] en gros sur toute la hauteur du mur et l’incontournable nom de leur crew [leur bande] – MCT – pour marquer leur appartenance. « À la base, le graffiti, c’est des lettres et il y a beaucoup de vandale dans l’affaire », explique Inxy. Du partage aussi. De la tolérance, beaucoup. « Le graffiti, c’est un des cinq piliers du hip-hop. C’est une discipline, tout comme le rap, la breakdance, le Djing et le beatmaker », assènent les deux graffeurs, d’une seule et même voix.

Munis de leurs rouleaux et de leurs caps [embouts interchangeables pour bombes de peintures], ils s’apprêtent à peindre sur un mur « non toléré ». À faire du graffiti vandale. En somme, si jamais la police décide de passer par là, ils risquent gros. Au mieux, une garde à vue et une amende. Salée. Plus encore, s’ils sont récidivistes. « Le vandale, ça vaut cher maintenant. Les amendes, ça rigole pas… Et les gens ont du mal à comprendre. Ils nous disent que c’est moche, que c’est sale, que ça ne sert à rien… », raconte Miaou2.

Aujourd’hui, la peine maximale pour un tag ou un graffiti « classique » est de 3.750 euros. Et si la surface recouverte est importante et qu’il s’agit de peinture indélébile, le montant de l’amende peut aller jusqu’à 30.000 euros et deux ans d’emprisonnement.

Inxy, graffeur du crew MCT, en pleine production... - Émilie Petit

De la rue aux galeries d’art

Mais pour Inxy et Miaou2, pas question d’arrêter. Le graffiti, c’est toute leur vie, ou presque. Et Paris, ils sont unanimes, « c’est quand même une super ville pour ça. Tu peux peindre partout, même sous la pluie ! » Alors, vingt ans après leurs premiers graffitis, ils continuent à se retrouver le soir pour peindre ensemble. Moins souvent qu’avant, certes. Mais avec toujours la même rage et la même passion : « Le graff, c’est une invitation. Une connexion. Moi, quand on m’a proposé de rentrer à MCT, j’étais super fière. Le crew, il est aussi vieux que moi [MCT a été formé en 1983] ! » se souvient Miaou2.

Ces dernières années, le graffiti a, malgré tout, gagné ses lettres de noblesse. En témoignent des artistes comme Marko 93 (aka Dark Vapor) ou encore Zenoy et Vision qui, reconnus pour leur art, exposent aujourd’hui dans des galeries. Une tendance dont s’amuse Inxy : « Les gens ont du mal à comprendre que ces artistes qu’ils voient dans les galeries, ce sont les mêmes qui, il y a vingt ans, faisaient des tags dans le métro. C’était déjà eux ! ».

Deux heures plus tard, le mur arbore le lettrage et les couleurs des deux graffeurs. Propres, sans fioritures. Leurs blazes, côte à côte, se mêlent aux lettres « MCT ». Indissociables.