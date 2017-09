Mobilisation du 12 septembre: Le trafic des RER A et B perturbé mardi, le métro devrait rouler normalement

Le trafic des RER A et B sera perturbé. — VALINCO/SIPA

La journée « sociale » de mardi commence à s’organiser à la RATP. Le trafic des RER A et B en Ile-de-France sera perturbé par la mobilisation contre les ordonnances réformant le droit du travail, tandis que le trafic du métro s’annonce normal, selon les prévisions de la régie de transports.

Sur la ligne A du RER, « la circulation de deux trains sur trois » est annoncée. L’interconnexion avec le réseau SNCF à Nanterre préfecture est maintenue, a précisé la RATP. Concernant le RER B, il est prévu « qu’un train sur deux » circule avec un changement de train à la Gare du Nord.

Bus et tramways quasiment à la normale, pas de perturbations pour les métros

Le trafic des bus et des tramways devrait être « quasiment » normal. Aucune perturbation n’est à prévoir du côté des métros.

Un préavis de grève a été déposé par la CGT, SUD, FO et UNSA dans le cadre du mouvement de protestation contre les ordonnances réformant le code du travail. Du côté des Transiliens, la circulation sur le réseau géré par la SNCF s’annonce « quasi normale » à l’exception des lignes B, C, D, N et R, indique la SNCF sur son site internet. Plus de 180 manifestations et 4.000 appels à la grève ont été recensés par la CGT.