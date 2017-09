Cinq infos dans le rétro : Ouragan Irma, Affaire Grégory et journée des premiers secours

A Fort Lauderdale, en Floride, de fortes vagues, provoquées par l'ouragan Irma, s'écrasent sur la jetée ce dimanche 10 septembre. — AFP

1-L'ouragan Irma touche la Floride

Placées en vigilance violette (confinement), Saint-Marin et Saint-Barthélémy, durement touchées par Irma, ont finalement échappé à l'ouragan José. La situation sur place reste néanmoins très préoccupante concernant l'organisation des secours et le ravitaillement.

Irma, qui a été reclassé en catégorie 4, a frappé la Floride ce week-end. Des milliers de personnes ont été évacuées et on compte déjà plusieurs morts sur les routes.

Au total, 6,3 millions d’habitants, plus d’un quart de la population de l’État, ont reçu l’ordre d’évacuer et des villes ont instauré dès samedi soir un couvre-feu nocturne. L'épisode pourrait durer plus de 36 heures et les autorités redoutent des déferlantes de vagues géantes.

L'info en plus : Dans les moments d'urgence, la bêtise peut aussi faire des ravages. Le shérif de Floride a du se fendre d'une mise en garde à l'attention de ceux qui seraient tentés de tirer sur l'ouragan Irma. Une page Facebook humoristique « Montrons à Irma qu’on tire en premier » avait été en effet prise au sérieux par des milliers d'internautes.

2 - Affaire Grégory : le rapport de gendarmerie qui accuse Murielle Bolle et Bernard Laroche

« Nous pouvons affirmer que Bernard Laroche est l’auteur de l’enlèvement de Grégory » Villemin, le 16 octobre 1984 à Lépanges (Vosges), écrivent les experts du département sciences de l’analyse criminelle de la gendarmerie dans un rapport de 48 pages daté du 10 mai 2017, dont Le Journal du dimanche cite dimanche des extraits. Bernard Laroche avait été le premier suspect de l’affaire avant d’être libéré en 1985 puis tué par son cousin Jean-Marie Villemin, le père de Grégory.

Les auteurs du rapport s’appuient « sur de nouveaux recoupements et sur des témoignages oubliés, exhumés du dossier judiciaire », selon le JDD. Pour eux, l'enlèvement de l’enfant a été effectué par Bernard Laroche, accompagné de sa nièce Murielle Bolle. Mais l’assassinat de l’enfanta été commis par une deuxième équipe.

L'info en plus : Témoignage clé, journal du juge Simon : les sept éléments qui ont permis de relancer l'enquête.

3- Un policier tue sa femme et ses enfants par balle à Noyon (Oise)

Deux enfants de 3 et 5 ans, leur mère et un autre adulte ont été tués par balles à la gare de Noyon (Oise). Le suspect « s’est manifestement donné la mort » selon le procureur et un témoin est recherché par les gendarmes. Le meurtrier était policier. Et selon nos confrères du Courrier Picard, il était le père des deux enfants ainsi que le conjoint de la femme abattus.

4 - Les suspects du laboratoire de Villejuif voulaient commettre un attentat

Les deux suspects interpellés après la découverte fortuite d'explosif TATP dans un appartement de Villejuif (Val-de-Marne) voulaient confectionner un bombe dans le but de commettre un attentat, a déclaré dimanche le procureur de Paris François Molins.

Le propriétaire de l'appartement, âgé de 36 ans et l'une de ses connaissances, une homme de 37 ans, «radicalisé» et fiché S «ont admis avoir voulu rejoindre l'EI en 2015», sans toutefois le faire par manque de «contacts» et de «moyens financiers», a déclaré François Molins.

Quelque 105 grammes de TATP ont été saisis dans l'appartement, ainsi que des litres de produits servant à fabriquer cet explosif.

5 - Révisez vos gestes qui sauvent !

Ce week-end, c'était aussi la journée des premiers secours. On vous a concocté une série de vidéos indispensables pour sauver des vies : reconnaître un AVC, faire un massage cardiaque et connaître les gestes qui sauvent les bébés.