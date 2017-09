VIDEO. Ouragan: José est passé plus loin que prévu, épargnant Saint-Martin et Saint-Barthélemy

OURAGAN D’après Météo France, « le centre de José est passé à environ 135 km de Saint-Barthélemy et 125 km de Saint-Martin »...

Un bateau échoué après le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin, le 9 septembre 2017. — Martin BUREAU / AFP

L’ouragan José, de niveau 4 sur une échelle de 5, est passé plus loin que prévu de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et a eu des effets « nettement moins marqués » sur ces deux îles antillaises déjà dévastées par l’ouragan Irma, selon Météo France.

Les deux îles placées en alerte maximale ont été épargnées par José, d’après des journalistes de l’Agence France Presse présents sur place. « Il n’y a même plus un nuage », selon l’une d’elle.

Tension palpable à Saint-Martin

D’après Météo France, « le centre de José est passé à environ 135 km de Saint-Barthélemy et 125 km de Saint-Martin » et s’éloigne désormais des deux territoires. « Du fait d’un passage plus lointain que prévu, les effets en cours sur le territoire sont nettement moins marqués », selon le service de prévision.

>> A lire aussi : Après Irma et avant José, des habitants de Saint-Martin témoignent du chaos

Avant le soulagement de voir José s'éloigner, la tension était palpable à Saint-Martin. «La population est dans un état psychologique médiocre. La moindre rumeur fait qu'ils se pointent tous à un endroit en espérant être évacués», selon un capitaine de la Sécurité civile.

«Il nous reste 12 bouteilles d'eau, pour trois, pour se laver et boire»

«Je suis en colère après Paris et sa gestion de crise», explique Nicolas, fonctionnaire installé depuis six ans sur l'île. Certains se plaignent du manque d'information. «On ne sait pas comment se préparer ni même ce qui nous attend», a raconté Steeve, âgé d'une trentaine d'années. Seules les radios de la partie hollandaise et de l'île d'Anguilla sont reçues à Saint-Martin.

Neuf abris capables d'abriter «1.600 personnes» ont été ouverts à Saint-Martin, selon la ministre des Outre-mer Annick Girardin, qui est restée dans l'île pour la durée de l'ouragan.

Dans l'île jonchée de détritus, morceaux de tôles, murets ou poubelles pourraient devenir des projectiles dangereux. L'eau et la nourriture, «acheminées sur place et stockées», doivent «désormais être distribuées à la population dans des conditions d'acheminement difficiles» avec un «quadrillage» du territoire, a précisé le Premier ministre Edouard Philippe.

«Il nous reste 12 bouteilles d'eau, pour trois, pour se laver et boire» alors qu'il fait «une chaleur torride», a témoigné au téléphone Olivier Toussaint, habitant de Saint-Barth, calfeutré. Il a mis du scotch sur ses vitres au cas où elles exploseraient, ses volets anticycloniques ayant été détruits par Irma. Sur l'île, entre pillage et rumeurs d'évacuation, «on n'arrive pas à sécuriser tous les points», a dit vendredi à l'AFP le major Mertz, détaché à Marigot. Le chaos profite aux pilleurs qui ont dévalisé des magasins et des pharmacies. Jusqu'alors, il y a eu 11 interpellations, selon le ministère de l'Intérieur.