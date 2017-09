«Cash Investigation»: Un prêtre pédophile de 74 ans mis en examen pour viol sur quarante enfants en Guinée

(Photo d'illustration) Une croix dans les rues du Puy-en-Velay — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Il a avoué les faits en garde à vue. Un prêtre septuagénaire, soupçonné d’actes de pédophilie sur une quarantaine d’enfants en Guinée Conakry, a été mis en examen au Puy-en-Velay, puis laissé libre sous contrôle judiciaire, ce jeudi.

L’enquête a été ouverte après la diffusion en mars d’un épisode de Cash Investigation, l’émission d’Élise Lucet, où le prêtre de 74 ans témoignait en caméra cachée sur les relations sexuelles qu’il avait entretenu avec un adolescent africain durant six ans.

Dix ans de viols avant un rapatriement en France

Les faits remontent aux années 1990, entre 1992 et 2002 exactement, quand le père Albert exerçait les fonctions de directeur dans l’école Sainte-Marie d’Ixen, dans la capitale guinéenne, Conakry. Il dirigeait également une équipe de football de jeunes de 12 à 14 ans, précise Le Parisien, et a profité de son ascendant de guide religieux pour en violer plusieurs. « Les fonctionnaires ont découvert que le religieux envoyait de l’argent, par mandat cash à quarante de ses anciens élèves, précise une source proche de l’affaire. C’était une manière de dédommager ses victimes et de soulager sa mauvaise conscience ».

En 2003, le pot aux roses est découvert : une des jeunes victimes a confié les viols à répétition qu’il subissait aux autorités religieuses. Le père Albert rentre en France dans un monastère d’Espaly, où il ne fréquente que des hommes. Ensuite, entre 2011 et 2016, de nouvelles plaintes sont déposées auprès des autorités religieuses.

Des aveux en garde à vue

Il a avoué les faits lors de sa garde à vue, d’après une source. « Il affirme que ces jeunes amants étaient âgés de plus de 15 ans, ajoute une autre source. Mais il reconnaît que lorsqu’il était en Afrique, il a cédé à ses pulsions car il se sentait intouchable, invulnérable et totalement au-dessus des lois ».

Le septuagénaire, qui vit désormais dans une maison de retraite au Puy-en-Velay a été laissé libre sous contrôle judiciaire, le temps que l’office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) se rende en Guinée Conakry et recueille les témoignages des nombreuses victimes présumées. Le prêtre pédophile devrait, une fois l’enquête close, comparaître devant les assises de la Haute-Loire.