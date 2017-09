Yvelines: Un appel à témoin lancé après la découverte d'un cadavre de jeune fille

Trois jeunes gens «s'invitaient» à des soirées privées du Nouvel An dans les Yvelines et repartaient avec le matériel high-tech (téléphones, appareils photos...) des convives. A l'une des fêtes, leurs vols se sont conclus par des violences sur une dizaine de personnes. (Illustration) — Olivier Aballain / 20 Minutes

La découverte a été faite à Vernouillet, le 31 août 2017. Pour en savoir plus sur le cadavre calciné retrouvé en bordure d’un chemin dans les Yvelines, la police a lancé ce samedi un appel à témoin.

« Si vous avez constaté, au cours de l’été, la disparition suspecte d’une personne pouvant correspondre à ce signalement, ou si vous avez des informations permettant d’aider les enquêteurs, contactez le 0 800 33 60 98 », précise l’appel de la Direction centrale de la police judiciaire.

Autopsie et tests génétiques

L’autopsie et des tests génétiques ont permis d’établir que le cadavre correspond à une personne de sexe féminin, âgée de plus de 10 ans et mesurant moins d’1,65m.

La découverte de la dépouille, totalement calcinée, avait été faite le 31 août en fin de soirée par un promeneur « dans un lieu isolé et semi rural », avait indiqué la semaine dernière le procureur de la République de Versailles. Selon lui, les restes indiquaient que la victime mesurait plus d’1,50m.