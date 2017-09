Les immanquables du jour: Séisme au Mexique, affaire Maëlys et origine des ouragans

Vue des dégâts à Saint-Martin après le passage du cyclone Irma, le 6 septembre 2017. — MOREL/SIMAX/SIPA

C’est l’heure des immanquables, que l’on sait particulièrement attendus à Saint-Chamond et à Saint Julien-Molin-Molette. Voici l’essentiel de l’actu de ce vendredi 8 septembre 2017.

L’article le plus lu du jour : Les gendarmes ne croient pas au témoignage du suspect dans l’affaire Maëlys

Si les enquêteurs ne disposent actuellement d’aucune preuve pouvant le relier directement à la disparition de la fillette, ils demeurent guère convaincus par les explications du principal suspect. Dernier élément en date : le petit garçon évoqué par le suspect n’existe pas, relate le Dauphiné Libéré. « Le suspect a donc fait monter Maëlys seule dans sa voiture. Mais elle n’en est probablement jamais ressortie », explique une source proche de l’enquête citée par le quotidien grenoblois. Le détail de l’évolution de cette enquête est à lire ici.

L’article le plus partagé du jour : Un séisme fait 32 morts au Mexique

Un séisme de magnitude 8 a frappé le sud du Mexique dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant au moins 32 morts, a annoncé le centre géologique américain USGS (article ici). « Il s’agit du séisme le plus fort en un siècle », a déclaré le président mexicain Enrique Peña Nieto, depuis le centre national de prévention des désastres, alors que le pays s’apprête également à affronter dans la soirée l’ouragan Katia, qui devrait frapper l’Etat de Veracruz (est) en catégorie 2.

De plus en plus nombreux, de plus en plus forts : les ouragans ne cessent de se multiplier. De quoi établir un lien immédiat avec le réchauffement climatique, comme l’a fait le président Emmanuel Macron ? Plusieurs experts interrogés par 20 Minutes restent très prudents lorsque la question est évoquée. Leurs analyses sont à lire dans cet article.