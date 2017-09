Flirts de vacances qui tournent mal: Racontez-nous vos (pires) histoires de rupture

Illustration d'un couple amoureux sur la plage. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Les histoires d’amour finissent mal, en général… et surtout en vacances ? C’est en tout cas ce que laissent penser les autorités autrichiennes : jeudi 7 septembre, la police du pays a officiellement mis en garde ses concitoyens contre les amours d’été qui tournent mal une fois les vacances finies.

« Votre amoureux se retrouve devant la porte de votre domicile »

« On se débarrasse de certains flirts d’été plus difficilement que d’un coup de soleil. Et tout à coup votre amoureux ou votre amoureuse, avec qui vous n’avez jamais envisagé de véritable relation, se retrouve devant la porte de votre domicile », note la police judiciaire (BKA) dans un communiqué. Or entre malentendu et harcèlement, la frontière est mince, relève la très sérieuse institution, qui souligne qu’il ne faut pas hésiter à se tourner vers les autorités en cas d’abus.

