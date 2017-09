C'est l'heure du BIM: Irma puissant, piratage hors-norme et Macron motivé

Un hôtel de Saint-Martin dévasté par l'ouragan Irma. — Jonathan Falwell/AP/SIPA

Ouragan Irma: Le bilan s'alourdit, la Floride se prépare au pire

Le monstre ne faiblit pas. Le bilan du passage de l’ouragan Irma s’est alourdi jeudi soir, avec dix morts dans plusieurs îles caribéennes dévastées par ce cyclone de catégorie 5 qui menacent également la Floride, où les autorités ont lancé des ordres d’évacuations pour des centaines de milliers de personnes. Le gouverneur a annoncé la fermeture de toutes les écoles jusqu'à lundi, et les établissement pourraient servir d'abris en cas de besoin. Et alors qu'Irma continue de dévaster la région, il est talonné par l'ouragan Jose, qui vient de passer en catégorie 3, et par Katia.

Selon les dernières projections de jeudi soir, Irma pourrait frapper la Floride de plein fouet. - ECMWF

Piratage géant aux Etats-Unis

C'est une méga-fuite de données. Equifax, une société américaine spécialisée dans le crédit, a annoncé jeudi avoir subi un gigantesque piratage informatique de sa base de données, qui pourrait concerner potentiellement environ 143 millions de clients américains, soit près de la moitié de la population du pays.

Selon l’entreprise, les pirates ont obtenu les noms, numéros de sécurité sociale, dates de naissance, adresses et, dans certains cas, les numéros de permis de conduire. Autant d’informations pouvant servir à des usurpations d’identité. Le numéro de sécurité sociale, qu’on garde à vie, est le plus important et permet notamment de s’identifier pour de nombreux services administratifs et bancaires.

A Athènes, Emmanuel Macron prône une refondation profonde de l'Europe

« Demain si nous voulons une zone euro plus intégrée, donnons-lui une force démocratique, mettons en place un Parlement de la zone euro (...). » Au premier jour de sa visite d’Etat en Grèce, le président de la République a prononcé un discours fort pour « refonder l’Europe » en restaurant « la souveraineté, la démocratie, la confiance ».

« Ce soir je veux que collectivement nous retrouvions la force de refonder notre Europe, en commençant par l’examen critique sans concession de ces dernières années », a lancé Emmanuel Macron, appellant également à retrouver le « sel » et le « sens » de l’idéal démocratique européen.

A la nuit tombante sur la colline de la Pnyx, face au Parthénon, le président français a ainsi annoncé son désir de faire progresser le débat par « une méthode nouvelle », dont les grandes lignes seront tracées d’ici à la fin de l’année et soumises « aux peuples l’an prochain ». Ceci avant de conclure par un « ayez l’ambition folle à nouveau de vouloir une Europe plus forte » et avant de se mêler à la foule des jeunes spectateurs.