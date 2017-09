Education: Emmanuel Macron écrit aux enseignants et leur promet d'aller «plus loin», avec eux

Emmanuel Macron, le 31 août 2017, à Paris. AFP PHOTO / LUDOVIC MARIN — AFP

Il exprime aux professeurs «la gratitude et la reconnaissance du peuple français pour (leur) action quotidienne». Dans une lettre datée de mercredi et diffusée par l'Elysée jeudi, Emmanuel Macron s'adresse à tous les professeurs et chefs d'établissements scolaires de France à l'occasion de la rentrée scolaire, dans laquelle le chef de l'Etat leur dit vouloir aller «plus loin», avec eux.

Il prend ainsi «l'engagement» de l'exécutif de «transformer l'Ecole comme cela n'a jamais été fait, c'est-à-dire avec vous». «Avec vous, nous irons plus loin», écrit-il encore. «Nous irons beaucoup plus loin dans la lutte contre les inégalités», promet-il, avec le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaires.

«Vous donner les moyens de réussir»

«Nous devons aller beaucoup plus loin, également, pour que le collège et le lycée préparent mieux nos enfants à l'enseignement supérieur et à la vie active», poursuit le président de la République citant les mesures déjà annoncées: «modernisation» des cursus, «rénovation» de l'enseignement professionnel et développement de l'apprentissage, réforme du baccalauréat...

Dernier engagement affiché par le chef de l'Etat pour les professeurs: «vous donner les moyens de réussir». Il se traduira notamment par «une offre de formation sans cesse plus riche, accessible et davantage centrée sur les besoins rencontrés dans vos salles de classe».

Selon un sondage Ifop publié fin avril, Emmanuel Macron a remporté 38% des suffrages des professeurs lors du premier tour de la présidentielle - soit 14 points de mieux que son score global - devant Jean-Luc Mélenchon (24%), Benoît Hamon (15%) puis François Fillon (11%).