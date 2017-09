Les infos immanquables du jour: L'ouragan Irma, l'enquête sur la disparition de Maëlys et les fonctionnaires

Saint-Martin le 6 septembre 2017. — LIONEL CHAMOISEAU/AFP

L’ouragan Irma de catégorie 5 a fait au moins quatre morts et dévasté « 95 % de l’île de Saint-Martin », ainsi que celle de Barbuda. Deux autres ouragans menacent les Etats-Unis. Mais ce n’est pas tout dans l’actu du jour.

L’article le plus lu du jour : Disparition de Maëlys : Le coffre de la voiture du suspect intrigue les enquêteurs

Douze jours et toujours aucune trace de Maëlys, la petite fille qui a disparu lors d’un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère). Alors que les recherches se concentrent désormais sur le lac d’Aiguebelette où le suspect se rendait quasiment tous les jours en compagnie de ses chiens, les enquêteurs restent persuadés que l’homme a bien enlevé l’enfant. L’article est à retrouver par là.

L’article le plus partagé du jour : VIDÉO. Ouragan Irma : attention à ces fausses images virales

Des arbres déracinés, des voitures qui circulent avec difficulté… Une impressionnante vidéo de 30 secondes est abondamment partagée sur Facebook, suite au passage de l’ouragan Irma dans les Antilles. La vidéo, qui a été vue 28 millions de fois, est présentée comme montrant le passage de l’ouragan, mais sans que ne soit présenté le lieu exact où elle aurait été tournée. Elle a aussi été reprise sur des comptes français. Mais ce ne sont pas des images d’actualité. C’est à lire ici.

L’article le plus à lire du jour : Les quatre points chauds du programme d’Emmanuel Macron pour les fonctionnaires

Gérald Darmanin va avoir du travail. Le ministre de l’Action et des comptes publics a lancé ce jeudi les « états généraux de la fonction publique » en rencontrant plusieurs syndicats. Plusieurs groupes de travail et une grande consultation des agents sont envisagés pour avoir un état des lieux le plus large possible. Mais les fonctionnaires connaissent déjà les intentions d’Emmanuel Macron. En reprenant son programme présidentiel, on constate que plusieurs mesures les concernant étaient déjà bien définies. Pour rappel, la France compte 5,4 millions d’agents répartis dans trois branches : fonction publique d’État (FPE), hospitalière (FPH), et territoriale (FPT). Retrouvez les quatre points chauds du programme là.