Deliveroo offre à ses coursiers une assurance gratuite en cas d'accident

Un livreur Deliveroo participe à une manifestation pour obtenir de meilleurs salaires, le 28 août 2017 à Bordeaux. — UGO AMEZ/SIPA

Depuis le 1er septembre, les livreurs Deliveroo bénéficient gratuitement d’une assurance en cas d’accident du travail, a annoncé l’entreprise.

Cette assurance sera obligatoire à partir de janvier 2018.

Ces derniers temps, des coursiers se sont mobilisés pour obtenir de meilleurs salaires de la part de la plate-forme de livraisons de repas.

Delivero a annoncé ce jeudi qu’elle offrait désormais aux coursiers utilisant son service une assurance santé gratuite en cas d’accident pendant leur course. Cette assurance, opérationnelle depuis le 1er septembre, a été négociée avec Axa France et couvre les conséquences des accidents des livreurs « dès la première course », précise la plateforme de livraison de repas à domicile dans un communiqué.

« Les livreurs, notamment les auto-entrepreneurs, étaient en général peu ou mal couverts en cas d’accident du travail. Nous sommes la première entreprise à changer la donne », souligne Hugues Décosse, directeur général de Deliveroo France. Deux ans après son arrivée dans l’Hexagone, la start-up britannique affirme compter près de 7.500 livreurs partenaires en France.

Dès le premier euro de chiffres d’affaires

« Nous sommes mieux disant » par rapport aux obligations de la loi El Khomri car cette protection s’applique « dès le premier euro de chiffre d’affaires » et va « couvrir y compris les soins dentaires » nécessaires après un accident, a commenté auprès de l’AFP Hugues Décosse.

La loi travail votée en 2016 obligera la plupart des plateformes à prendre en charge, à compter de janvier 2018, l’assurance volontaire acquittée par les travailleurs en matière d’accident du travail, ou un contrat collectif aux garanties équivalentes. Mais cette « responsabilité sociale » n’est applicable que si le travailleur a réalisé un chiffre d’affaires au moins égal à 5.100 euros dans l’année, avec une ou plusieurs plateformes.

Mobilisations des coursiers

L’assurance accident du travail de Deliveroo couvre le remboursement des soins médicaux et des frais d’hospitalisation à hauteur de 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale. Ainsi qu’une indemnisation de la perte de revenus pouvant aller jusqu’à 1.000 euros en cas de blessure entraînant une interruption de travail. En cas d’invalidité ou de décès, l’indemnité est de 25.000 euros.

Depuis quelques semaines, des rassemblements de quelques dizaines de coursiers ont eu lieu à plusieurs reprises, notamment à Paris, Nantes et Bordeaux, pour réclamer principalement une augmentation du prix des courses.