VIDEO. C'est l'heure du BIM: Irma frappe fort, le Sud brûle et les «Constructifs» en marche

L'ouragan Irma frappe Porto Rico, le 6 septembre 2017. — Carlos Giusti/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le bilan s’annonce très lourd dans le sillage de l’ouragan Irma. La partie française de l’île de Saint-Martin a ainsi été « détruite à 95 % », ont annoncé les autorités locales, et le bilan y est pour l’instant de six morts, a annoncé le préfet de la Guadeloupe. La petite île de Barbuda, située à 200 km environ au sud-est de Saint-Martin, a elle été « totalement dévastée » par le passage de l’ouragan, qui a causé la mort d’une personne, selon le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne.

La situation est sous contrôle à Montpellier mais pas dans l’Aude. Un incendie a brûlé 80 hectares depuis mercredi après-midi dans deux communes qui jouxtent Montpellier, nécessitant l’évacuation de 30 personnes mais sans faire de victime. Plus de 760 hectares ont été ravagés par des incendies de forêts dans l’Aude et 80 personnes dans deux campings ont été évacuées « à titre préventif ».

Ils veulent occuper « l’espace politique considérable » entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez. Les députés « Constructifs », réunis en séminaire mercredi et jeudi à Trouville (Calvados) pour réfléchir à l’avenir de leur groupe, composé d’une vingtaine d’UDI et d’une douzaine de LR, veulent « fédérer la droite et le centre » dans une « formation politique » œuvrant à « la réussite du quinquennat ». Ils dénoncent le « rabougrissement » de LR, son « nationalisme » et son « égoïsme ».