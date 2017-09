Les infos immanquables du jour: Mbappé, Rohingyas et l'histoire d'Eduardo Martins

Mbappé lors de sa présentation au Parc des Princes. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Tout va bien ? C’est parti pour les immanquables !

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Mbappé au PSG : Les 10 trucs qu’il faut retenir de la conférence de presse

Il se sera fait attendre. Conclu dans les dernières heures du mercato, le transfert de Kylian Mbappé de Monaco vers le PSG n’a été officialisé qu’en fin de journée le 31 août dernier. Et pour la présentation officielle devant la presse et les supporters, rassemblement avec l’équipe de France oblige, il aura fallu attendre presque une semaine de plus. Annoncée pour mardi à 16 heures, la conf’ a finalement été repoussée d’un jour, comme pour faire saliver encore un peu plus des supporters parisiens déjà bien sûr les dents. On vous raconte tout par là.

L’article le plus à lire du jour : Rohingyas : Les fake se multiplient autour de la crise en Birmanie

Depuis le 25 août, plus de 123.00 Rohingyas, une minorité musulmane, ont fui la Birmanieen direction de l’État voisin, le Bangladesh. Le nouvel épisode d’un conflit ancré depuis plusieurs décennies dans ce pays à majorité bouddhiste. Alors que la présidente birmane Aung San Suu Kyi a dénoncé la « désinformation » sur la crise, sur les réseaux sociaux, les partisans du gouvernement birman et ceux de la minorité s’affrontent à coup d’images et de vidéos, souvent extrêmement violentes. Ces publications détournent souvent des images qui ne sont pas liées au conflit. On décrypte quatre intox qui circulent sur les réseaux sociaux par ici.

L’article le plus partagé du jour : Eduardo Martins : Le beau et courageux photographe de guerre n’a jamais existé

Beau, jeune et courageux. Sur Instagram, Eduardo Martins avait tout pour lui. Celui qui se présentait comme un surfeur et photographe brésilien de 32 ans postait régulièrement des photos des affrontements au Moyen-Orient, témoignant de son combat héroïque contre la guerre et la pauvreté dans le monde. Un portait à faire pâlir superman, mais bâtit sur des mensonges.

Ses clichés « soi-disant pris sur le terrain », bientôt repris par la presse internationale, lui ont même valu d’être l’objet de portraits élogieux dans les médias. Il y expliquait son combat contre la leucémie, étant enfant, ainsi que son « humanité » sur les théâtres de combats. Ainsi, racontait-il en 2016 au Recount Magazine, « lors d’une fusillade en Irak, j’ai arrêté de prendre des photos afin d’aider un garçon qui avait été touché par un cocktail molotov, et le mettre un abri ». L’histoire est à lire par ici.