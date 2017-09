C'est l'heure du BIM: «Intensité sans précédent» d’Irma, puissance de l’essai nord-coréen et procès de la mère d'un djihadiste

Un commerçant barricade son magasin sur l'île de Key Largo (Floride), le 5 septembre 2017. — Alan Diaz/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Sur les îles françaises de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, placées en alerte violette, le degré maximal, on attend le passage de l’ouragan Irma. Le phénomène « d’une intensité sans précédent sur l’Atlantique » est attendu mercredi matin sur le nord des Petites Antilles. « Irma est un ouragan de catégorie 5, maximum sur l’échelle d’intensité des ouragans, dont le centre est prévu de passer à proximité immédiate de Saint-Martin et Saint-Barthélemy très tôt mercredi matin », indique Météo France dans son dernier bulletin.

>> Suivre les événements en direct

>> A lire aussi : L'ouragan Irma vu du ciel, en vidéos

Le terrain a été soulevé dans les airs, et de petits glissements de terrain ont charrié des matériaux dans le lit de ruisseaux. L’essai nucléaire mené dimanche par la Corée du Nord a provoqué des glissements de terrain dans la zone de la déflagration et au-delà, comme en témoignent des images satellite publiées mercredi par le site 38 North, de l’Université Johns Hopkins à Washington. Mercredi, le ministre japonais de la Défense a relevé son évaluation, estimant que l’essai nucléaire a dégagé une puissance désormais estimée à 160 kilotonnes, soit plus de dix fois celle de la bombe américaine lancée sur Hiroshima en 1945.

>> A lire aussi : Corée du Nord: Kim Jong-un est-il seul aux manettes du pays?

Et soudain, au terme de douze longues heures de procès, un sentiment de frustration envahit la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Nathalie Haddadi, mère d’un jeune homme parti faire le djihad en Syrie, et qui comparaissait mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour « financement du terrorisme », devra attendre le 28 septembre pour connaître la décision des juges et savoir si elle ira en prison. L'annonce a été faite par la présidente peu après 4 heures du matin. Lire notre contre-rendu du procès.