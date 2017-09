VIDEO. Irma: L’un des ouragans les plus puissants de l’histoire filmé depuis les airs

L’œil d'Irma vu par le satellite météorologique américain GOES16. — NOAA

Des images saisissantes d’Irma. Alors que les Antilles et les Etats-Unis tentent de se préparer au mieux à cet ouragan « d’une intensité sans précédent sur l’Atlantique », comme le souligne Météo France, des vidéos filmées depuis les airs et depuis l’espace permettent de se faire une idée de la violence de ce phénomène « extrêmement dangereux » de catégorie 5 - soit le maximum sur l’échelle.

Voici un aperçu de « l’œil » du cyclone, filmé par le satellite météorologique américain GOES16. Des vents de 295 km/h maximum près de son centre et des rafales à plus de 350 km/h ont été enregistrés. Il faut remonter à 1988 avec l’ouragan Gilbert pour avoir des valeurs de vents comparables :

Get a good look at Hurricane #Irma's eye with this visible imagery from #GOES16! For the latest info on Irma, go to https://t.co/cSGOfrM0lG pic.twitter.com/q4Q5UtPlIP — NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 5, 2017

Watch as Hurricane #Irma moves toward the Leeward Islands in this #GOES16 geocolor loop. Get the latest on Irma @ https://t.co/cSGOfrM0lG pic.twitter.com/ixIhkXqVNa — NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 5, 2017

Des images tournées depuis la Station spatiale internationale :

The International Space Station’s external cameras captured a dramatic view of Hurricane Irma as it moved across the Atlantic Ocean Sept. 5. pic.twitter.com/mc61pt2G8O — Intl. Space Station (@Space_Station) September 5, 2017

Aux premières loges, depuis l’avion « chasseur de cyclones » Lockheed WP-3D Hurricane Hunter de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) :

Video of a flight through the eye of #Irma on #NOAA42. Flights on both the WP-3D Orion and G-IV #NOAA49 continue. Credit Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/9ini4bOnYF — NOAAHurricaneHunters (@NOAA_HurrHunter) September 5, 2017

Barbuda, Antigua puis Saint Barthélémy, Saint Martin et Anguilla seront très probablement touchées par la zone intense du phénomène dans la nuit de mardi à mercredi, avec des vents violents et destructeurs, et des pluies diluviennes. Saint Barthélémy et Saint Martin, sont particulièrement menacées. Selon Météo-France, « il est possible que l’œil du cyclone passe directement sur l’une des deux îles en fin de nuit et courant de matinée » mercredi, heure locale.