Les infos immanquables du jour: L'ouragan Irma, la tuerie de Chevaline et la baisse des APL

Ouragan Irma, image du National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) — Jose ROMERO / NOAA/RAMMB / AFP

Les immanquables sont un exercice difficile. Certains d’entre vous ont été choqués par le titre d’hier, qui évoquait « La météo et les enfants, le clitoris et l’enquête concernant la disparition de Maëlys ». Rien à voir entre ces différents sujets et surtout aucune volonté de notre part de faire des jeux de mots ou de les lier en quoi que ce soit. Nous sommes profondément désolés que ce titre ait pu choquer certains d’entre vous. Ce n’était pas le but.

L’article le plus lu du jour : Ouragan Irma : « Un phénomène d’une extrême violence »

Prudence dans les Antilles, notamment à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et en Guadeloupe à l’approche de l’ouragan Irma. Ce cyclone qui est passé ce mardi après-midi en catégorie 5 va frapper les îles dans la nuit de mardi à mercredi, avant une amélioration attendue au cours de la journée de jeudi. Emmanuel Demaël, prévisionniste à Météo France, explique à 20 Minutes les spécificités de cet ouragan majeur qui va balayer l’arc antillais… Un article qui est à retrouver par ici.

L’article le plus partagé du jour : Tuerie de Chevaline : Cinq ans après, l’enquête au point mort

C’est un « constat amer » que dresse Véronique Denizot. Cinq ans après le massacre de quatre personnes près du village de Chevaline (Haute-Savoie), la justice « n’a pas le début d’une explication », explique la procureure de la République d’Annecy à 20 Minutes. « Pour le moment, on n’a rien, ce qui est intellectuellement frustrant », souffle la magistrate, qui a récupéré ce dossier tentaculaire (75 tomes, plus de 10.000 pièces de procédure) en arrivant en Haute-Savoie, il y a tout juste un an. L’article de Thibaut Chevillard est à lire là.

La phrase du jour :Baisse des APL : Macron appelle « les propriétaires à baisser les loyers de 5 euros »

Emmanuel Macron a appelé « tous les propriétaires à baisser les loyers de cinq euros » par mois, pour compenser la baisse des APL décidée pour fin 2017 par le gouvernement, lors d’un discours devant les préfets mardi à l’Elysée. Le président de la République s’est dit « surpris du silence collectif » et de l’absence d’appel « aux bailleurs sociaux, aux propriétaires à baisser le prix du logement ». « C’est cela la responsabilité collective », a-t-il dit. Dans le détail, c’est ici.