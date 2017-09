Les infos immanquables du jour: La météo et les enfants, le clitoris et l'avancée de l'enquête sur la disparition de Maëlys

Météo : Encore un temps couvert et pluvieux... — Capture d'écran

L’article le plus lu du jour : Comment un nouveau schéma scientifique dans un manuel de SVT brise l’omerta sur le clitoris

Le clitoris peut faire jusqu’à 14 centimètres ! Voilà une information qui risque d’intéresser les élèves de 4e qui vont découvrir pour la première fois un schéma correct de cet organe féminin méconnu.

En effet, un seul manuel scolaire, celui des éditions Magnard, va offrir aux collégiens (et aux autres !) une représentation adéquate du seul organe dédié uniquement au plaisir. Une petite révolution dans le monde de l’enseignement… mais aussi pour toute la société. L’article d’Oihana Gabriel vous explique tout par ici.

L’article le plus partagé du jour : Le point sur les derniers éléments de l’enquête sur la disparition de Maëlys

L’enquête concernant la disparition de la petite Maëlys à Pont-de-Beauvoisin (Isère) semble progresser à grande vitesse. Le suspect écroué dimanche soir et placé en détention provisoire, a reconnu selon son avocat, que la fillette de 9 ans était bien montée à bord de son véhicule. Pour autant, il continue de clamer son innocence. 20 Minutes fait le point sur les derniers rebondissements de l’affaire par là.

L’article à lire du jour : Vos enfants sont accros à la météo ? Pas de panique… c’est normal et on vous dit pourquoi

C’est l’heure de la rentrée et avec elle la sempiternelle question : « Comment je m’habille pour aller à l’école ? ». Difficile de botter en touche et de dire « Ouvre les volets ». Aujourd’hui, ni une ni deux, les parents se jettent sur leur smartphone pour savoir le temps qu’il fera demain et répondre à leurs enfants.

Avant, ils assistaient à la grande messe du 20 heures pour regarder Alain Gillot-Pétréfaire la pluie et le beau temps. Aujourd’hui, ils ont un large choix d’applications pour savoir s’il va pleuvoir dans l’heure, s’il fera du vent ou encore si des éclairs sont à prévoir. Et pour certains, cela tourne parfois à l’obsession. Pourquoi ? Béatrice Colin vous raconte tout ici.

