EN DIRECT. Rentrée scolaire: Ca y est, les vacances sont finies pour les 12 millions d'élèves de France

Adieu les vacances d’été. Après deux mois passés loin des salles de classe, les 12,4 millions d’écoliers, de collégiens et de lycéens français reprennent le chemin de l’école ce lundi. Une rentrée marquée par des effectifs réduits dans les CP des quartiers défavorisés et le retour à la semaine de quatre jours dans un tiers des écoles. Les élèves seront accueillis par des fanfares, chorales ou groupes musicaux dans les écoles, collèges et lycées volontaires, à l’initiative du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Une rentrée à suivre en direct avec nos bureaux à Paris et dans toute la France.