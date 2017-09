Cinq infos dans le rétro: Corée du nord, incendies dans le Var et Zinédine Zidane

Kim Jong-un salue la foule le 10 mai 2015 à Pyongyang en Corée du Nord. — Wong Maye-E/AP/SIPA

Vous n’avez rien suivi de l’actu de week-end pour avoir le sentiment de rester un peu plus longtemps en vacances..? A 20 Minutes, on a pensé à vous et à votre rentrée et on vous a préparé un récap de l’actualité de ce week-end.

1-L’essai nucléaire de la Corée du Nord et ses conséquences diplomatiques

La chancelière Angela Merkel, le président Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni sont favorables à « un durcissement » des sanctions de l’Union européenne contre la Corée du Nord après son essai nucléaire, ont indiqué ce dimanche le gouvernement allemand et l’Elysée.

Lors d’une conversation téléphonique, les deux dirigeants allemand et français ont jugé que « la dernière provocation en date du dirigeant à Pyongyang a atteint une nouvelle dimension ».

Emmanuel Macron s’est aussi entretenu dimanche avec Paolo Gentiloni, qui partage la position franco-allemande « sur la nécessité d’une réaction internationale forte », « notamment au Conseil de Sécurité (de l’ONU) et à l’UE, qui devra prendre de nouvelles mesures de sanctions » contre Pyongyang, a précisé l’Elysée.

La Corée du Nord a réalisé dimanche son sixième essai nucléaire, le plus puissant à ce jour, affirmant avoir testé une bombe H.

2-Incendie dans le Var : Plus de 400 hectares brûlés

Plus de 400 hectares de forêt ont brûlé dans la nuit de samedi à dimanche après le déclenchement d’un violent incendie à Hyères, dans le Var, qui a entraîné 150 évacuations et que les pompiers combattent toujours.

En tout début d’après-midi, « le feu ne progressait plus trop » selon la préfecture du Var. « Le feu est en passe d’être fixé », a précisé Françoise Dumont, la présidente du Service départemental d’incendie et de secours.

« Il faut rester très vigilant », a-t-elle néanmoins ajouté, car « le vent se lève ».

3-L’enquête sur la disparition de Maëlys s’installe dans la durée

Une semaine après la disparition de la petite Maëlys, des plongeurs devaient sonder dimanche de nouveaux plans d’eau pour tenter de trouver une piste dans cette enquête qui s’installe dans la durée

« Les recherches continuent. Il n’y a plus de ratissages depuis jeudi mais on va faire venir dimanche des plongeurs pour explorer les plans d’eau, très nombreux dans la région. Du temps est nécessaire pour de telles recherches », a expliqué dimanche à l’AFP le commandant de la brigade de gendarmerie de la Tour du Pin (Isère), Jean Pertue.

La petite Maëlys, 9 ans, a disparu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août lors d’un mariage auquel elle assistait avec ses parents à Pont-de-Beauvoisin (Isère).

4-Ultra-Trail : Victoire de François D’Haene qui va « changer de dimension » après sa victoire face à Kilian Jornet

Le choc des rois de l’ultra a tenu toutes ses promesses pour la 15e édition de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc ce samedi. Si pas moins de cinq coureurs ont battu le précédent record historique de l’épreuve (20h11, même si le parcours de 167 km a été légèrement modifié vendredi), c’est bien le Rhodanien François D’Haene qui a survolé les débats en 19h01. Et c’est son troisième sacre à Chamonix (après 2012 et 2014). Pour en savoir plus, c’est par ici.

5-Les larmes de Zinédine Zidane pour les 40 ans de l’émission Téléfoot

Dimanche, l’émission Téléfoot célébrait ses 40 ans d’existence sur la chaîne TF1. Pour l’occasion, Zinédine Zidane, le plus brillant représentant du foot français a été honoré, chez lui, à Madrid, avec la diffusion d’ un long reportage retraçant les plus belles périodes de sa carrière. Une séquence émotion à retrouver par là.