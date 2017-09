Disparition de Lucas Tronche: La police nationale lance un nouvel appel à témoin

Des bénévoles affichent des avis de recherche pour retrouver Lucas, disparu en 2015. — N. Bonzom / Maxele Presse

Un nouvel appel à témoin pour tenter de relancerl’enquête sur la disparition de Lucas Tronche. Ce mercredi, la police nationale a publié un nouveau portrait-robot pour tenter de retrouver l’adolescent disparu le 18 mars 2015 alors qu’il se rendait à un arrêt de bus de Bagnols-sur-Cèze (Gard)

La police cherche à identifier un « témoin important aperçu à proximité du lieu de la disparition ». Il s’agit d’un homme chauve de type européen avec les deux avant-bras tatoués

[#AppelàTémoins actualisé] Lucas est toujours porté disparu depuis le 18 mars 2015.

Merci de vos #RT, nous avons besoin de vous. pic.twitter.com/whaaxw2r6M — Police Nationale (@PoliceNationale) August 30, 2017

Un portrait-robot revu et corrigé

Il s’agit du même portrait-robot que celui diffusé mi-décembre dernier, mais les enquêteurs ont modifié certaines caractéristiques du témoin recherche : ses yeux sont clairs et non plus noirs ; sa voiture ne serait pas seulement une Citroën Visa, mais pourrait aussi être une Citroën AX ou une Fiat panda. La voiture serait immatriculée dans l’Hérault (34) », précise ce samedi France Bleu.

« Par ce nouvel appel à témoins, nous avons l’espoir de toucher d’autres gens, absents à l’époque ou ayant occulté certains souvenirs. Dans une enquête comme celle-ci, il faut parfois ranimer la mémoire collective »,ont expliqué vendredi les enquêteurs au Parisien.

« Si quelqu’un a reconnu le témoin, mais ne l’a pas signalé,, parce qu’il n’avait pas la voiture indiquée ou pas les mêmes yeux, ça peut être pénalisant pour l’enquête » a expliqué Eric Tronche, le père de Lucas, à France Bleu.

