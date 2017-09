Les immanquables du jour: La polémique «Charlie Hebdo», la mort de Richard Anderson et la réforme du télétravail

Extrait du «Charlie Hebdo» du 30 août 2017 — Charlie Hebdo

Vous avez passé ce 1er vendredi de septembre dans les boutiques de jouets pour découvrir des infos sur le prochain Star Wars ou dans les papeteries pour vous gausser des retardataires ? Nous sommes là pour vous offrir un récap de ce que vous avez raté aujourd’hui sur notre site.

L’article le plus partagé : « Charlie Hebdo » fait scandale aux Etats-Unis

La plupart des Américains avait découvert Charlie Hebdo dans les pires circonstances qui soient, au lendemain de l’attentat du 7 janvier. L’hebdomadaire satirique se rappelle à leur bon souvenir à un moment tout aussi dramatique de leur histoire, en pleine catastrophe Harvey. Sa une, qui se moque des victimes de la tempête, cette semaine, passe très mal aux Etats-Unis, comme en témoignent les nombreux tweets que vous trouverez dans cet article.

L’article le plus lu : Richard Anderson est mort

Nombreux sont ceux [enfin, je n’en sais rien mais je me dis ça pour me rassurer] qui ont découvert son nom à l’annonce de sa mort. Mais son visage, lui, était familier des sériephiles des années 1960 à 1980. L’acteur Richard Anderson, notamment connu pour avoir interprété le personnage d’Oscar Goldman dans la série L’Homme qui valait trois milliards, est mort jeudi à 91 ans. Il avait aussi tenu de plus petits rôles dans de nombreuses séries phares des années 1960 à 1980 : Perry Mason, Arabesque, Dynasty, La croisière s’amuse, Drôles de dames, ou encore Le fugitif.

L’article recommandé : Le télétravail sur ordonnance

Et si grâce à la réforme du Code du travail, demain, nous restions chez nous. Le trait d’humour est facile mais pas totalement gratuit. Parmi les 160 pages des ordonnances publiées jeudi, figure en bonne place la volonté gouvernementale de développer le télétravail. Deux changements majeurs sont prévus. Le premier vise à renverser « la charge de la preuve ». « Aujourd’hui, le salarié doit demander à l’employeur s’il peut faire du télétravail. Demain, c’est l’employeur qui devra se justifier auprès du salarié s’il lui refuse le télétravail », décrypte un proche de Muriel Pénicaud.

Deuxième changement de taille : la couverture du salarié. « Si une personne en télétravail est victime d’un accident à son domicile, cet accident sera désormais considéré comme un accident du travail », souligne l’entourage de la ministre. Notre article vous en dit plus sur cette réforme qui pourrait changer notre quotidien.