«Je vais enfin pouvoir dormir le mercredi matin»… Ce que change le retour à la semaine de 4 jours pour les parents

Le ministre de l’Éducation autorise les communes de revenir à la semaine de quatre jours.

31,8 % des écoles ont choisi de revenir à la semaine de quatre jours à compter de la rentrée.

Cette mesure ne fait pas l’unanimité auprès des lecteurs de 20 Minutes.

Voici une mesure qui ne fait pas l’unanimité chez les familles. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education, laisse la possibilité aux communes de revenir à la semaine de quatre jours en supprimant le mercredi matin en primaire et maternelle. 31,8 % des écoles, ont choisi ce dispositif pour la rentrée. Qu’est ce que cela va concrètement changer pour les parents ? 20 Minutes a recueilli vos témoignages sur notre page Facebook et dans cet article sur un sujet qui fâche…

Plus de repos

A Fréjus (Var) où réside Chloé avec sa fille, l’école maternelle repasse à 4 jours par semaine. C’est une bonne nouvelle pour la petite qui rentre en moyenne section… mais aussi pour sa mère. « A ma grande joie, je vais enfin pouvoir dormir le mercredi matin », déclare la maman avant d’ajouter « L’année dernière, ma fille, était KO à partir du jeudi, même en se couchant tôt. » Même son de cloche pour Doty : « La semaine de 4 jours permettra à ma fille de dormir chez mamie et papy, le mardi soir et de profiter du mercredi pour se reposer. » Le fils de Magali lui, passera sa journée chez sa nounou.

Un coût supplémentaire pour les familles

D’autres se plaignent du coût supplémentaire que représente cette mesure pour les familles. Jes le dit haut et fort, elle est contre les mercredis sans école. « Cela représente 40 euros de plus à payer pour la garde de l’enfant. Quand les revenus de base ne sont pas bien hauts, c’est ça en moins pour l’habillement et les sorties en famille. » Guylaine est d’accord : « Cela ne changera rien pour mon enfant qui n’était pas spécialement fatigué. Par contre mon portefeuille va en prendre un coup. » Quant à Marie-Hélène elle déplore le manque d’informations pour les parents : « Dans mon village, nous n’avons pas été avertis de la mesure par courrier. Si je n’étais pas allée sur le site de la mairie par moi-même, je serais actuellement coincée pour l’inscription en centre de loisirs car les places sont prises très vite… »

L’intérêt supérieur de l’enfant

En revanche, selon Patrick, « il faut savoir prendre du recul et fixer les priorités, c’est l’enfant avant tout. La personnalité des enfants se forge en bas âge, leur consacrer du temps est un luxe qu’il faut savoir s’octroyer. » De son côté, pour Axel il faut réinstaurer l’école le mercredi : « Autant habituer les enfants dès maintenant au rythme qu’ils prendront au collège. » Coraline, elle, regrette que les ministres de l’Education reviennent sans cesse sur le nombre de jours d’école par semaine : « Au bout d’un moment, il faut prendre une décision et y rester. C’est vraiment ça qui me gêne le plus. »