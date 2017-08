Vous avez profité d’août jusqu’à son dernier souffle, perdu sur la plage ou planqué sous votre bureau… Pas de panique, la Garde de jour de 20 Minutes n’a pas oublié son serment et vous sert aujourd’hui encore son récap de l’actu…

L’article le plus lu : Les principales mesures de la réforme du Code du travail

Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu pareille affluence sur notre site pour regarder en direct un pupitre et quelques politiques. Notre « live » consacré à la conférence de presse d’Edouard Philippe et Muriel Pénicaud a attiré les foules. Par leur voix, le gouvernement a présenté ce jeudi cinq ordonnances visant à réformer le dialogue social dans l’entreprise et le droit du travail.

Plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif, négociations avec des élus non mandatés par un syndicat, fusion des instances représentatives du personnel figureraient dans les grandes lignes de ces ordonnances. Pour en savoir plus, nous tentons de déchiffrer les ordonnances ici.

L’article le plus partagé : Un invité du mariage en garde à vue dans l’affaire Maëlys

Du nouveau dans l’inquiétante disparition de Maëlys. Un homme a été placé en garde à vue ce jeudi matin, dès 10h20, dans le cadre de l’enquête pour « enlèvement » ouverte lundi à Pont-de-Beauvoisin (Isère). Il s’est absenté du mariage auquel assistait la fillette à une heure pouvant correspondre à la disparition. Les recherches se poursuivent parallèlement pour tenter de retrouver Maëlys, vue pour la dernière fois dimanche vers 3 heures du matin dans la salle des fêtes où avaient lieu les noces. Depuis dimanche, toute la zone, très boisée, est passée au peigne fin par les gendarmes.

L’article recommandé : Hommages en série pour les 20 ans de la mort de Lady Di

Plus qu’un article, c’est un dossier que nous vous recommandons, celui que notre service culture a consacré aux vingt ans de la mort de Lady Diana. Le 31 août 1997, le monde entier apprenait la mort de la princesse. Vingt ans plus tard, les sites complotistes échafaudent encore de nouvelles théories. Les touristes, eux, sont de moins en moins nombreux à venir honorer sa mémoire aux abords du Pont de l’Alma, à Paris, où a eu lieu l’accident. Quant aux témoins de l’événement tragique, ils continuent à partager leurs souvenirs au compte-gouttes.

