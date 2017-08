Rythmes scolaires: Votre commune a décidé de revenir à la semaine de 4 jours? Racontez-nous ce que ça change pour vous

Rentrée des classes 2016 à Lyon. — Bony/SIPA

La réforme dite des « rythmes scolaires » avait fait polémique mais son détricotage (parfois dans la précipitation ou la désorganisation) ne fait pas pour autant l’unanimité.

Dès son entrée en fonction, le nouveau ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé que les communes seraient libres dès la rentrée de septembre 2017 de revenir à la semaine de 4 jours dans les écoles primaires et maternelles, dérogeant ainsi au cadre général de quatre jours et demi. Dans ces villes, finis alors les ateliers d’activités périscolaires organisés l’après-midi par des animateurs et le travail en classe le mercredi matin.

Selon les chiffres officiels publiés mi-juillet, 36,8 % des communes de France ayant au moins une école publique, soit 31,8 % des écoles, ont choisi de saisir cette possibilité à compter de la rentrée, « ce qui correspond à un peu plus d’un quart des élèves de l’école primaire (28,7 %) »

Votre ville en fait partie ? Racontez-nous comment vous accueillez cette décision et ce que cela va concrètement changer (en bien ou en moins bien) en termes de bien-être de votre enfant et d’organisation de la vie familiale.

>> Vous pouvez témoigner dans les commentaires ou envoyer un mail à contribution@20minutes.fr. Les contributions les plus pertinentes serviront à la rédaction d’un futur article.