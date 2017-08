Attentats de Bruxelles: Une cousine d'un suspect-clé a tenté de rejoindre la Syrie

Mohamed Abrini recherché après les attentats de Paris, Saint-Denis et Bruxelles. — SIPA/SIPA

Une cousine de Mohamed Abrini, suspect-clé des attentats de Bruxelles de 2016, surnommé « l’homme au chapeau », a tenté de rejoindre en Syrie un recruteur de combattants djihadistes avant d’être arrêtée en Grèce, a indiqué mercredi à l’AFP une source proche du dossier.

Il s’agit de la jeune femme de 22 ans qui a été extradée de Grèce vers la Belgique à la suite de son arrestation à Corfou le 18 août, en vertu d’un mandat d’arrêt émis par Europol. Elle est suspectée dans un dossier « terroriste », avait simplement indiqué une source policière grecque le 21 août en faisant état de sa remise à la Belgique.

>> A lire aussi : Entre 3.000 et 5.000 djihadistes se seraient infiltrés en Europe, selon Europol

« C’est une fille perdue plus qu’autre chose »

La jeune femme, « H. Abrini » selon la chaîne privée belge RTL-TVI, a comparu ce mercredi devant la chambre du conseil du tribunal de Liège (est de la Belgique), qui devait décider plus tard de son maintien ou non en détention. Elle est soupçonnée par la justice belge d’avoir voulu rejoindre les rangs des combattants d’une organisation djihadiste, selon une source belge proche du dossier. « L’infraction est claire, mais c’est une fille perdue plus qu’autre chose », a souligné cette source interrogée par l’AFP. Selon RTL-TVI, elle devait rejoindre un recruteur de combattants francophones en Syrie.

>> A lire aussi : Attentats de Bruxelles et Paris: Le réseau franco-belge au cœur de l'enquête

Le 21 août, le parquet fédéral belge, interrogé par l’AFP, avait déclaré que l’arrestation à Corfou trois jours plus tôt avait eu lieu « suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt international dans un dossier belge de terrorisme ». La jeune femme avait pris un ferry depuis l’Italie jusqu’au port grec d’Igoumenitsa, selon l’agence de presse grecque ANA. Elle avait été arrêtée le 18 août au soir à Corfou après une alerte donnée par les autorités italiennes à leurs homologues grecques.

« L’homme au chapeau »

Mohamed Abrini, originaire comme sa cousine de Molenbeek dans la banlieue bruxelloise, est un suspect-clé dans l’enquête sur les attentats de Bruxelles (32 morts le 22 mars 2016) revendiqués par l’organisation Etat islamique. Arrêté deux semaines et demie plus tard, il a reconnu être « l’homme au chapeau » qui a déposé un bagage piégé à l’aéroport de Zaventem mais est parti avant que les deux kamikazes ne se fassent exploser.

>> A lire aussi : Attentats à Paris: Mohamed Abrini «n’a rien à se reprocher», affirme sa soeur

Il est aussi inculpé en France pour son rôle présumé de logisticien dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris (130 morts). Ami d’enfance de Salah Abdeslam, seul survivant des commandos du 13 novembre, il avait été filmé en sa compagnie dans une station-service dans l’Oise, près de Paris, l’avant-veille des attentats.