Les infos immanquables du jour: Code du travail, présidence des Républicains et pont de l’Ascension

Les cartables sont prêts. Ca sent la rentrée... — 20 MINUTES/VILLAMAIN/SIPA

On vous épargne depuis près de deux mois, mais c’est terminé. Dans notre récap' de l’actu du jour, on ne prend plus de pincettes et on vous prépare pour la rentrée : école, politique, odeur de manif'… Adieu les vacances !

L’article le plus lu du jour : Des ordonnances qui divisent avant même leur parution

Le texte n’est pas encore connu qu’il déclenche déjà une levée de boucliers. La réforme du Code du travail que Muriel Pénicaud présentera jeudi avec le Premier ministre est sur toutes les lèvres. Elaborée dans le plus grand secret après plusieurs rounds de discussion avec les partenaires sociaux, elle divise les syndicats. La CGT a prévenu de longue date qu’elle manifesterait le 12 septembre contre sa mise en œuvre. FO a répondu ce mercredi qu’elle ne participerait pas au défilé. La CFDT et la CFTC ont cliqué sur « Intéressé » mais n’ont pas encore pris leur décision.

L’article le plus partagé : Pas de pont pour l’Ascension, mais peut-être une « Marseillaise »

Les deux infos ne sont pas liées, elles ne sont même pas vraiment du jour, mais elles figurent tout en haut de notre classement des articles les plus partagés de ce mercredi. Abondamment commentée aujourd’hui sur les réseaux sociaux, la suppression du pont de l’Ascension pour les écoliers est due à un hasard du calendrier. En 2018, le jeudi férié tombera à deux jours du 8 mai, lui aussi férié. En cas de week-end prolongé, seuls le lundi et le mercredi auraient été travaillés, et ça fait mauvais genre. D’autant qu’il faudra peut-être du temps aux enfants pour apprendre la « Marseillaise » que Jean-Michel Blanquer veut mettre au programme des plus jeunes. Le ministre de l’Education, qui a présenté mardi sa feuille de route pour la rentrée scolaire, a estimé sur LCI qu’« il est évident que tous les enfants de France doivent connaître la Marseillaise ».

L’article recommandé : Notre trombino des candidats à la présidence LR

L’élection du nouveau président du parti Les Républicains aura lieu les 10 et 17 décembre par scrutin électronique… A priori, il ne devrait pas y avoir de surprise. Laurent Wauquiez est le grandissime favori pour remporter le scrutin. Mais l’histoire récente nous a appris à rester prudente. Maël de Calan, Florence Portelli, Laurence Sailliet et Daniel Fasquelle ont donc également droit à leur passage sur notre banc d’essai des candidats 2017. Avouez que les élections, ça vous avait manqué…