VIDEO. Comme Lady Diana, vous rêviez de devenir princesse? Elles l'ont fait !

T.L. (vidéo) et E.P.

Les princesses sont encore nombreuses au XXIe siècle. — NIVIERE

En 2017, les princesses ne sont pas en voie d’extinction, ni même de disparition. Bien au contraire.

Après Lady Diana, d’autres ont voulu s’essayer au conte de fée.

Et si les contes de Cendrillon, la Belle au bois dormant et Blanche-Neige n’étaient pas que chimères ? Et si, au XXIe siècle, les princesses existaient toujours ?

De (simples) nageuse, actrice, assistante puéricultrice ou encore journaliste, elles sont devenues… princesses ! Diana, Clotilde, Leatizia, Rania et Charlene ont toutes sauté le pas et embrasser, avec plus ou moins d’enchantement, la vie royale.

L’une des princesses les plus connues, Diana Spencer, était assistante dans un jardin d’enfants à Londres. D’une vie ordinaire, elle est passée à un quotidien hors-norme en devenant, en 1992, la Princesse Diana, après avoir épousé Charles, Prince de Galles.

Tout comme Leatizia Ortis Rocasdano, aujourd’hui reine d’Espagne après que le Prince Felipe lui a passé la bague au doigt et a accédé au trône. Ou encore Charlene Wittstock, ex-championne de natation qui a quitté les bassins de chlore pour rejoindre le palais royal à Monaco aux côtés du prince Albert II. Quand le conte de fée devient réalité…