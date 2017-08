Fiscalité: La convergence entre le diesel et l'essence effective «d'ici 3 ou 4 ans», indique Nicolas Hulot

Illustration de pompes à essence et diesel. — G.VARELA / 20MINUTES

On en sait un peu plus sur le calendrier de l’alignement entre les fiscalités du diesel et de l’essence. Le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot a indiqué, ce mercredi, que cette convergence devrait se faire «d’ici trois ou quatre ans».

La fiscalité actuelle favorise le diesel, qui est de loin le premier carburant vendu en France avec 80 % des volumes. Mais le gouvernement d’ Edouard Philippe avait indiqué vouloir en finir avec cette situation d’ici la fin de la mandature dans cinq ans.

« Il y aura des bonus et des malus »

« Je présenterai un dispositif complet », avec « un certain nombre d’aides » pour encourager les propriétaires de diesel à changer de véhicule, a souligné Nicolas Hulot ce mercredi matin sur France Info.

>> A lire aussi : Hydrocarbures, perturbateurs endocriniens, diesel.. Nicolas Hulot dévoile son plan de bataille

« Il y aura des bonus et des malus » mais « quand on met un malus, c’est aussi pour financer les bonus et pour inciter les citoyens à acheter des véhicules qui soient moins impactant sur la santé humaine », a-t-il fait valoir.