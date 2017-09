Les infos immanquables : Vous avez passé l’été à buller ? On vous résume l’actu par ici…

Faites attention au surmenage ! — JIHAN AMMAR / AFP

« 20 Minutes » vous résume les infos immanquables de l’été.

De quoi se remettre à jour avant de reprendre le boulot.

« Il faut savoir revenir [au boulot] pour pouvoir repartir [en congés]… » Comme chaque année à la même période, c’est ce que ma grand-mère m’a dit quand je l’ai appelée pour lui raconter mes vacances et surtout me plaindre qu’elles étaient terminées. Avouez qu’à l’heure où Matt Pokora se met à jouer au foot et qu’on ne peut plus faire une omelette sans casser du Fipronil, on a plus que jamais besoin de la sagesse d’une mamie.

Je suis sûr que vous auriez même envie d’un câlin, là, tout de suite. Car ce matin, au moment d’enfiler votre tenue qui n’a pas apprécié le régime apéro-merguez-glaces-à-l’italienne, l’évidence vous a frappé comme un coup de soleil sur la plage de Bray-Dunes (Nord) : les vacances sont finies !

Le dossier urgent de Josy de la compta est toujours là !

Transpirant dans le métro (ben oui, le costume est trop petit maintenant…), vous avez tout de même espéré un miracle. Mais non, le fameux dossier urgent de Josy de la compta n’a pas disparu lors de l’éclipse solaire du 21 août. C’est le premier truc que vous avez vu sur votre bureau en arrivant. L’excuse du café, c’est mort ! Vous en avez déjà pris trois. Y compris avec le collègue de Josy dont vous n’avez jamais retenu le prénom…

Mais si vous êtes en train de lire cet article (et que vous êtes arrivé jusque-là, bravo !), c’est que vous avez résolu à votre façon le dilemme « Vaut-il mieux d’abord ouvrir sa pile de courrier, ses 782 emails ou le dossier de Josy ? » Vous avez raison, il vaut mieux procrastiner pépouze derrière son ordi. Et pourquoi pas se mettre à jour sur les actualités immanquables de l’été. Ben oui, le temps des barbecues est révolu.

Prenez Romain Bardet par exemple. Avec 65 kilos pour 1,84m, il n’est pas du genre à arroser sa côte de bœuf de ketchup. Mais c’est ce qui lui a permis d’enflammer les routes du Tour de France et de terminer à la troisième place sur les Champs-Élysées le 23 juillet. Tout ça sans potion magique. Ben oui, Panoramix est mort deux jours avant l’arrivée. Enfin Claude Rich, l’acteur qui l’a incarné dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. D’ailleurs vous vous souveniez, vous, qu’il avait joué dans d’autres films ? Et notamment dans les Tontons flingueurs ?

Claude Rich et Jamel Debbouze dans «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» - Capture d'écran/YouTube

Le « cousin flingueur » de Murielle, Fort-Boyard et Camille Lacourt

Pour Murielle Bolle, en juillet, c’était plutôt le « cousin flingueur ». Témoin clé de l’affaire Grégory, celle que l’on surnommait « Bouboule » en 1984 a été accusée par l’un de ses cousins d’avoir menti pendant plus de trente ans sur la mort du gamin. Les journalistes ont fait le pied de grue sur le trottoir de la cour d’appel de Dijon (Côte-d’Or). La justice a confronté Murielle à son cousin le 28 juillet et chacun est resté sur ses positions…

Vous en étiez alors à buller au bord de la piscine quand Camille Lacourt a décidé de replonger dans le grand bain. Mais si, Camille Lacourt ! Ce beau gosse blond dont Josy a affiché la photo dans son bureau. Trop occupé à participer à Fort-Boyard, le nageur ne s’était pas entraîné de la saison. Mais cela ne l’a pas empêché de remporter un troisième titre de champion du monde sur 50m dos avant de prendre sa retraite (le 30 juillet).

C’est délicat comme période, la retraite. Jeanne Moreau en savait quelque chose. Décédée le 31 juillet à l’âge de 89 ans, l’actrice vivait très mal le fait de ne plus pouvoir jouer et surtout les moqueries sur sa voix si particulière. Ce n’est pas moi mais Jean-Pierre Mocky qui l’a dit fin juillet.

Camille Lacourt a été sacré champion du monde sur 50m dos pour la dernière course de sa carrière, le 30 juillet 2017 à Budapest. - Michael Sohn/AP/SIPA

Au fait, « qu’est ce qui est jaune et qui attend » ?

A ce moment-là, les radios, télé (et 20 Minutes) déblatéraient sur le célèbre chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens sans savoir que vous aviez pris deux mois de congé cette année. C’est le moment qu’a choisi Recep Tayyip Erdogan pour rappeler que la Turquie est devenue un drôle de pays. Le 2 août, le président turc a confirmé que le journaliste français Loup Bureau avait été arrêté et emprisonné pour des soupçons d’activités terroristes en lien avec des combattants kurdes de Syrie. Emmanuel Macron a eu beau exigé sa libération, Loup Bureau est toujours sous les verrous aujourd’hui…

Ainsi allait le monde quand le sud est de la France a choisi de s’enflammer. Des milliers d’hectares réduits en cendres. Si vous aviez tourné la tête derrière votre bungalow de Palavas-les-Flots (Hérault), vous auriez même pu apercevoir le panache de fumée (le 3 août). Le pire dans cette histoire, c’est que 90 % des tortues d’Hermann qui peuplaient le massif des Maures ont été décimées.

Heureusement qu’à 900 kilomètres de là au zoo de Beauval, Mini Yuan Zi, le premier bébé panda de France, a décidé, le 4 août, de pointer le bout de son nez rose pour nous redonner le moral. Attendez-vous à devoir gonfler une bouée panda l’été prochain !

Il n'est pas trop chou Mini Yuan Zi ? - GUILLAUME SOUVANT / AFP

Neymar, le « Rabisme » et les pâtes carbonara

A moins que le PSG ne se mette à vendre des bouées à l’effigie de Neymar. Car, le même jour, après des semaines de tergiversations, le club de la Capitale annonçait avoir recruté le prodige brésilien pour la modique somme de 222 millions d’euros. Une paille quand on voit que les étudiants se plaignent d’une baisse de 5 euros des aides aux logement !

Autre mauvaise nouvelle pour les étudiants : les indispensables œufs nécessaires à la conception des pâtes carbonara peuvent être contaminés à l’insecticide Fipronil. Heureusement que la bière n’est pas touchée par le phénomène. C’est Pierre-Ambroise Bosse qui ferait la tronche… Inventeur de la religion du « Rabisme » (pour Rien A Branler), le sportif a fait marrer tout le monde, le 8 août, en expliquant, en interview, sa préparation à base de bières et de fiesta après avoir remporté la médaille d’or sur 800 mètres, aux championnats du monde d’athlétisme où personne ne l’attendait vraiment

Quatre références de pâtes ont été ajoutées à la liste des produits contaminés au fipronil. - Pixabay

Une semaine de merde au creux de l’été

La suite des événements du mois d’août vous a donné raison d’avoir complètement décroché de l’actualité. Encore tout heureux de la fraîcheur de Pierre-Ambroise Bosse, on a vécu, ensuite, ce qu’il convient d’appeler une « semaine de merde ». Imaginez que le 9 août, Donald Trump et Kim Jung-un ont fait flipper tout le monde en menaçant de s’envoyer des missiles en pleine face ; qu’un terroriste a foncé, le 10, sur des militaires à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), qu’un raciste l’a imité, le 12, en fonçant sur des opposants à Charlottesville (Etats-Unis) et que la Catalogne a, ensuite, connu l’horreur terroriste.

Comme vous étiez encore à la piscine à ce moment-là, autant vous parler de Fernando Alvarez. Ne cherchez pas, ce nageur espagnol n’est pas connu et n’a rien gagné. Mais il est devenu une star le 20 août. La Fédération de natation ayant refusé d’observer une minute de silence en hommage aux victimes des attentats en Espagne, il a décidé de commencer sa course avec une minute de retard. De quoi faire plus de buzz sur les réseaux sociaux que Brigitte Macron qui a accordé sa première interview au magazine Elle (record de vente pour le magazine, tout de même).

Emmanuel et Brigitte Macron au Touquet en avril 2017. - Eric FEFERBERG / AFP

Histoire d’être complet, le service culture de 20 Minutes m’a aussi demandé de vous parler de la saison 7 de Game of Thrones diffusée cet été. Mais, je suis bien en peine, car j’ai lâché l’affaire il y a cinq ans quand je ne comprenais plus qui était avec qui, qui se battait contre qui et qui couchait avec qui. Si vous voulez continuer à procrastiner, sachez que mes collègues ont rédigé 77 articles parlant de ça…

Sinon, il serait quand même peut-être temps de s’y remettre et d’ouvrir le fameux dossier de Josy. Allez, elle est sympa Josy. D’ailleurs, je suis sûr qu’elle s’entendrait bien avec ma grand-mère.