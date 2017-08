Dix-neuf départements de l’est de la France placés en vigilance orange pour orages et canicule

METEO Des orages vont éclater en cours d'après-midi et dans la soirée sur l'ensemble du Massif central et gagneront aussi le Beaujolais et la Bresse en début de soirée...

Il va encore faire très chaud ce mercredi à Lyon. — Konrad K / Sipa

L’épisode caniculaire laisse place aux orages. Dix-neuf départements de l’est de la France sont placés en vigilance orange pour des risques d’orage, indique le bulletin de Météo-France. Il s’agit du Jura, de la Loire, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de l’Ain, de l’Allier, du Cantal, de la Côte-d’Or, du Doubs, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Puy-de-Dôme, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, des Vosges et du Territoire-de-Belfort.

Le Rhône, la Loire, la Saône-et-Loire et le Jura sont aussi placés en vigilance orange pour canicule.

Météo France a placé le département en vigilance orange orages de 15 h à minuit - soyez vigilants !

suivez https://t.co/ByacWAay7s pic.twitter.com/ODGqZkxHex — Préfet52 (@prefet52) August 30, 2017

« L’arrivée d’une dégradation pluvio-orageuse »

« Des orages vont éclater en cours d’après-midi et soirée sur l’ensemble du Massif central et gagneront aussi le Beaujolais, la Bresse en début de soirée. D’autres orages devraient se former à partir du début d’après-midi sur la Bourgogne et gagner les régions du nord-est », note Météo-France. « Ils s’accompagneront de grêle et de fortes rafles de vent parfois supérieures à 80 km/h ».

Les maximales resteront en revanche élevées sur les quatre départements toujours en vigilance pour canicule.