Canicule: Plus que quatre départements en alerte orange

METEO Les températures restent élevées sur le Rhône, la Loire, la Saône-et-Loire et le Jura...

Il va encore faire très chaud ce mercredi à Lyon. — Konrad K / Sipa

L’épisode caniculaire touche bientôt à sa fin. La vigilance orange est toutefois maintenue ce mercredi matin dans quatre départements : le Rhône, la Loire, la Saône-et-Loire et le Jura, selon le bulletin de Météo-France.

En revanche, l’Allier et le Puy-de-Dôme ne sont plus en alerte, Météo-France prévoyant « une baisse sensible » des températures maximales dans la journée.

« L’arrivée d’une dégradation pluvio-orageuse »

Les maximales resteront en revanche élevées sur les quatre départements toujours en vigilance. Cette période caniculaire « devrait cesser entre mercredi et jeudi, grâce à l’arrivée d’une dégradation pluvio-orageuse se mettant en place du sud-ouest au nord-est du pays », prévoit Météo-France.