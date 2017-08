C'est l'heure du BIM: Houston après Harvey, pèlerinage à la Mecque et Bernard Laporte sort de son silence

Un habitant de Houston, le 29 août 2017. — John Glaser/CSM/Shutter/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le pire semble passé pour Houston. Alors que la tempête tropicale Harvey poursuit son chemin vers la Louisiane après avoir déversé jusqu’à 132 cm de pluie – un record historique aux Etats-Unis – elle laisse dans son sillon une région dévastée. Pour l’instant, le bilan humain est de 13 morts, très loin des 1.800 victimes de Katrina, mais les dégâts pourraient coûter 42 milliards de dollars. Pour éviter les pillages et les accidents de nuit, Houston a imposé un couvre-feu entre 22h00 et 5h00 mercredi.

Plus de deux millions de musulmans venus des quatre coins du monde entament mercredi le grand pèlerinage à La Mecque : un parcours en plusieurs étapes qui se déroule au cœur de la première ville sainte de l’islam et dans ses environs. Les autorités saoudiennes ont mobilisé d’importants moyens et se sont dites prêtes à parer à toute éventualité alors qu’il y a deux ans une gigantesque bousculade avait fait près de 2.300 morts.

Il est sorti du silence : soupçonné de favoritisme à l’endroit du club de Montpellier, le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte a nié mardi soir ces accusations, qui ont entraîné selon la presse la démission d’une quatrième personne affiliée à l’institution.

