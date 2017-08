Les infos immanquables du jour : Maëlys toujours recherchée, bouches d’incendie et arme de crocodile

La batterie de votre smartphone a fondu sous la chaleur de cette fin août caniculaire ? Pas de panique, notre récap' de l’actu vous attendra toute la nuit, s’il le faut…

L’article le plus lu : « Plus les heures passent, plus on a peur » pour Maëlys

Malgré d’intenses recherches depuis dimanche matin, la petite Maëlys, 9 ans, disparue dans la nuit de samedi à dimanche alors qu’elle participait à un mariage en Isère, reste introuvable… 20 Minutes s’est rendu ce mardi matin à Pont-de-Beauvoisin, où l’enfant a été vue en dernier. Dans le village, les habitants et commerçants suivent l’évolution de l’affaire avec angoisse.

L’article le plus partagé : De grosses prunes pour les bouches d’incendie

C’est photogénique, rafraîchissant, sans doute ludique… mais c’est interdit. Trois d’adolescents interpellés lors de la canicule de juin en train d’ouvrir des bouches d’incendie pour créer des jets d’eau ont reçu des amendes de 9.000 euros. C’est la mairie d’Asnières, dans les Hauts-de-Seine, qui les leur a adressées. La somme réclamée aux adolescents – et a fortiori à leurs familles - a été calculée à partir d’une estimation du gâchis d’eau liée à l’ouverture des bouches, soit environ 2.000 mètres cubes (environ l’équivalent d’une piscine) nous explique notre rédaction parisienne.

L’article qu’on vous recommande : Une arme de crocodile contre le choléra

Un message d’espoir pour terminer notre sélection avec cet article écrit par notre rédaction de Toulouse, où 6 étudiants (collaborant avec deux Lyonnais) ont passé leur été à préparer un concours : l’iGEM, le Graal de la biologie moléculaire. Leur projet ? Reproduire la molécule qui permet au crocodile d’être immunisé contre le choléra. Des dizaines de milliers de vies pourraient à terme être sauvées grâce à leurs travaux. Pour comprendre (les grandes lignes, hein…) comment fonctionne leur invention, c’est ici que ça se passe.

