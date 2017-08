En 2017, une saison de feux «plus dense» que les années précédentes

Un Canadair combat un incendie dans le sud de la France (illustration). — Mavila/SIPA

La saison des feux de forêt en France a été «plus dense» en 2017 que ces dernières années, avec 16.000 hectares brûlés contre environ 10.000 en 2016, a relevé mardi le chef de la base d'avions de la Sécurité civile de Nîmes-Garons (Gard).

Roger Gennaï, le chef de cette nouvelle base (Basc) inaugurée en avril, a précisé lors d'un point presse qu'il fallait remonter à 2003 pour trouver un nombre supérieur d'hectares brûlés dans l'arc méditerranéen avec plus de 60.000 hectares.

26.000 heures de vol pour lutter contre les incendies

Les 73 pilotes de la Basc ont effectué cette saison un total de 26.000 heures de vol pour lutter contre les incendies, soit le double de l'année 2016 à la même date. Une heure de vol d'un Canadair coûte environ 8.000 euros, soit moins qu'un hélicoptère, a-t-il aussi ajouté.

«Parmi les spécificités de cette année», a-t-il ajouté, «un stress hydrique très élevé et une concentration des feux dans le Sud-Est, alors qu'en 2016 c'était l'inverse, avec des feux importants dans le Sud-Ouest et notamment dans les Pyrénées-Orientales».

Transférée de Marignane (Bouches-du-Rhône), où elle se trouvait depuis 1963, la base regroupe 23 avions bombardiers d'eau (12 Canadair, 9 Tracker, et deux Dash 8) et trois avions Beechcraft de reconnaissance.

La qualité et la quantité des moyens aériens mises en question

«Plus on vole, plus on casse», a souligné Roger Gennaï, évoquant notamment un incident survenu dimanche et qui fait l'objet d'investigations de la part du Bureau enquête accident (BEA): un Canadair a été endommagé lors d'un écopage «compliqué» alors qu'il intervenait sur un incendie dans une zone habitée et touristique à Collias (Gard).

Roger. Gennaï a en revanche refusé de revenir sur la polémique estivale concernant la qualité et la quantité des moyens aériens de lutte anti-incendies.

Le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC majoritaire) avait dénoncé au cours de l'été la non-disponibilité de certains appareils en maintenance, estimant que cela posait des problèmes opérationnels, ce que dément la direction de la Sécurité civile. Cette dernière a d'ailleurs interdit aux pilotes de s'exprimer lors de la visite de journalistes sur la base mardi matin.

La campagne de lutte contre les incendies de forêt dans l'Hexagone se termine entre septembre et octobre, date à laquelle une seconde campagne débute à la Réunion.