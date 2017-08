Disparition de Maëlys : Les investigations s’élargissent aussi à deux autres soirées à proximité du mariage

14h28 : Une piste reniflée jusqu’au parking

Lors de la disparition, la fillette d’1m30 et 28 kg, la peau mate, les yeux marrons et les cheveux châtains, portait une robe sans manches et des nu-pieds de couleur blanche selon l’appel à témoins et la photographie diffusés depuis dimanche soir.

Parmi les pistes explorées, la possibilité que la fillette de 9 ans soit montée dans une voiture. « Les trois chiens de la gendarmerie ont senti l’odeur de la petite fille jusque sur le parking puis plus rien, ce qui pourrait laisser penser à un enlèvement » a indiqué à 20 Minutes une source au sein de la gendarmerie.