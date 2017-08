Dédoublement des classes de CP, évaluation des élèves... Blanquer a présenté sa feuille de route pour la rentrée

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer visite une école le 18 août 2017. — AFP

Priorité à l’école primaire et à la lutte contre les inégalités. Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l’Education nationale, a présenté ce mardi sa feuille de route pour la première rentrée scolaire du quinquennat Macron, affichant sa volonté de construire « une école de la confiance ».

Lors de la rituelle conférence de presse, six jours avant la rentrée des 12,8 millions d’élèves et 884 000 enseignants, Jean-Michel Blanquer a renouvelé sa « confiance à tous les acteurs du système » éducatif. « Je suis là pour soutenir les professeurs et nous devons tous les soutenir. »

#Conf de presse de JM Blanquer. "Je veux une école de la confiance " pic.twitter.com/tScMz14gYj — Delphine Bancaud (@bancaud1) 29 août 2017

Dédoublement des classes de CP en Rep +

Le dédoublement des classes de CP en Rep + sera effectif dans 86 % des classes. Pour les 14 % restantes, il y aura deux maîtres dans la salle de cours. Le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP + s’étalera sur trois ans, jusqu’en 2019, soit un an de plus que prévu.

Pour mettre en œuvre la mesure, le gouvernement puisera dans le vivier des enseignants du dispositif « Plus de maîtres que de classes », qui consiste à affecter un enseignant supplémentaire dans une école : un tiers de ces effectifs ont été redéployés.

#Dédoublement des classes en Rep: "cela ne vient pas de nulle part, mais de la recherche. Cela fonctionne avec des profs expérimentés". pic.twitter.com/2UL2nK1tRx — Delphine Bancaud (@bancaud1) August 29, 2017

Retour à la semaine de quatre jours

La nouveauté de la rentrée, c’est aussi, pour un tiers des écoles primaires, un retour à la semaine de quatre jours, revenant ainsi sur les quatre jours et demi instaurés sous François Hollande. Il ne s’agit pas d’un « retour en arrière mais d’une nouvelle étape », a assuré Jean-Michel Blanquer. Une concertation pour revoir plus largement le rythme journalier, le calendrier scolaire et la durée des vacances sera bientôt ouverte.

Autre mesure : des évaluations nationales en français et en maths dès la rentrée pour les CP et en novembre pour les 6e.

Au niveau du collège, les établissements peuvent rétablir les options de langues anciennes, dont Jean-Michel Blanquer s’est fait le chantre mardi, développer les classes bilangues et les sections européennes. Le dispositif « devoirs faits », qui permettra aux collégiens de faire leurs devoirs dans le cadre de l’établissement, sera mis en place après les vacances de la Toussaint.

#Evaluations des élèves. "Elles commenceront cette année en CP et en 6ème". pic.twitter.com/qpGJUlq6wA — Delphine Bancaud (@bancaud1) 29 août 2017

50 000 emplois aidés conservés pour l’accompagnement des élèves handicapés

Parmi les sujets qui fâchent : la baisse des emplois aidés auxquels l’Education nationale a largement recours. Le ministre a confirmé que les 50 000 emplois conservés seront consacrés à l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Les 23 000 supprimés étaient destinés notamment à l’assistance des directeurs d’école.

#Elèves handicapés. "On va maintenir les 50 000 contrats aidés qui leur sont dédiés ". pic.twitter.com/4G0CqwuARr — Delphine Bancaud (@bancaud1) August 29, 2017

« Plus de 70 milliards d’euros » de budget pour l’Education nationale

Alors que les ministères sont appelés à réduire leurs dépenses, Jean-Michel Blanquer s’est félicité que l’éducation soit, avec la défense, une « priorité » budgétaire. Le prochain budget de l’Education nationale devrait « dépasser les 70 milliards d’euros » contre un peu moins de 69 milliards en 2017, versement des retraites compris.