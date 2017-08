Canicule: L’alerte orange maintenue pour huit départements

Entre 35 et 38 degrés sont attendus sur le centre du pays, l'Auvergne, la région lyonnaise, le sud de la Bourgogne et le couloir rhodanien. — Konrad K / Sipa

Le thermomètre va continuer de grimper ce mardi. La vigilance orange canicule est maintenue pour huit départements dans lesquels les températures vont largement dépasser les 30 degrés, indique Météo France qui prévoit la fin des fortes chaleurs « au plus tôt » mercredi matin.

Les départements concernés sont l’Allier, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Entre 35 et 38 degrés dans le centre du pays

Les températures resteront donc encore très élevées ce mardi, les fortes chaleurs remontant vers le nord et l’est du pays. Entre 32 et 35 degrés sont attendus dans le Sud-Ouest et entre 35 et 38 degrés sur le centre du pays, l’Auvergne, la région lyonnaise, le sud de la Bourgogne et le couloir rhodanien.

Conséquence de ces températures élevées, les niveaux de concentrations d’ozone sont importants sur le bassin lyonnais et Grenoble et vont augmenter mardi sur l’ensemble des agglomérations de Rhône-Alpes. C’est pourquoi le bassin lyonnais/Nord-Isère sera placé dès mardi au niveau information et recommandation, selon la préfecture de l’Isère.

Ces fortes chaleurs devraient cesser entre mercredi et jeudi, grâce à l’arrivée d’une dégradation pluvio-orageuse du sud-ouest au nord-est du pays.