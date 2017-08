VIDEO. Classement Forbes: Hollywood serait-il sexiste?

Emma Stone est l'actrice la mieux payée en 2017... Pourtant loin derrière Mark Wahlberg ! — AP1/WENN.COM et John Shearer/AP

Seules trois femmes ont passé la barre des 20 millions de dollars, depuis juin 2016, dont Emma Stone.

L’écart de salaires cumulés entre les dix femmes et les dix hommes les mieux payés s’élève à 316 millions de dollars.

Le magazine Forbes publiait, le 13 août dernier, son classement annuel des dix actrices les mieux payées en 2017. Puis, quelques jours plus tard, celui des acteurs. Deux palmarès qui laissaient alors apparaître une évidence : le showbiz n’est pas épargné par les inégalités salariales entre hommes et femmes.

Si Emma Stone trône à la première place du classement des dix actrices les mieux payées en 2017 avec ses 26 millions de dollars, elle reste loin derrière Mark Wahlberg. L’acteur américain rafle, avec ses 68 millions de dollars, la place de l’acteur le mieux payé… all over the world !

Et si l’union fait la force, à Hollywood, même les vieux adages ne tiennent plus. Car, quand les dix actrices les mieux payées au monde cumulent 172,5 millions d’euros, les acteurs, eux, grimpent à… 488,5 millions de dollars.

Un effroyable écart de salaire qui s’expliquerait, selon Forbes, par la prédominance des films de superhéros et des films d’action. Aujourd’hui, seulement 28,7 % des rôles au cinéma sont tenus par des femmes…