Les infos immanquables du jour: Mireille Darc, livreurs en colère et Matt Pokora star du mercato

Le Fulton Beach Resort après le passage de l'ouragan Harvey, à Rockport, au Texas, le 26 août 2017. — MARK RALSTON / AFP

La boîte mail débordait, les collègues étaient intarissables sur leur quinzaine à Salou et vous aviez passé une toute petite nuit pour regarder GoT en direct… Bref, les excuses ne manquaient pas pour zapper l’actu du jour. Heureusement, notre récap' du jour est là pour vous…

L’article le plus partagé : Mireille Darc, mort d’une icône à la française

L’actrice à l’éternel carré blond est décédée ce lundi à l’âge de 79 ans. Star du grand écran dans les années 1960-70, puis du petit dans les années 90, Mireille Darc s’était fait une place au panthéon des comédiennes françaises. Et était entrée dans la légende pop pour sa robe au dos incroyablement échancré dans Le Grand blond avec une chaussure noire. Pas épargnée par les problèmes de santé ces dernières années, elle a pu compter jusqu’aux derniers moments sur le soutien de son mari, l’architecte Pascal Desprez, et de son ami Alain Delon, avec qui elle avait partagé quinze ans de vie. Retour en quatre points sur une vie méconnue.

L’article le plus lu : La tarification à la course de Deliveroo, « la goutte d’eau qui fait déborder le vase »

La décision polémique prenait effet ce lundi. Depuis ce matin, le spécialiste de la livraison de repas à domicile Deliveroo ne paie plus ses coursiers que 5 euros par livraison en régions et 5,75 euros à Paris. Une décision unilatérale qui a conduit de nombreux coursiers à mettre le pied à terre et à manifester dans toute la France contre la précarité engendrée par cette mesure. Leur revendication : toucher 7,5 euros par course et obtenir un minimum garanti de deux courses par heure. D’autres, comme Maxime que nous avons rencontré ce matin, ont préféré jeter définitivement l’éponge.

L’article recommandé : le recrutement en or de l’été

Oubliez le feuilleton Kylian Mbappé… La recrue en or de cet été s’appelle Matt Pokora. Le chanteur et danseur a pris sa licence cette saison au SPC Plantourian, un club varois de D3 (9e échelon national) qui affrontait ce week-end Le Lavandou en Coupe de France. Et il ne lui a fallu que deux minutes pour planter un but que notre rédaction sports dissèque au long d’un article fleuve à découvrir ici. Vous pouvez nous dire que ça ne vous intéresse pas, mais on dispose de stats qui prouvent le contraire.