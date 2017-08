Canicule: Météo France place trois départements en vigilance orange

Météo: alerte à la canicule en France — 20 minutes - Slideshow

L’alerte de Météo France est tombée lors de la publication de son bulletin de 16 heures ce vendredi. Après le Rhône, deux autres départements ont été placés en vigilance orange-canicule. Il s’agit du Puy-de-Dôme et de la Loire.

« La masse d’air très chaude et parfois orageuse qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis deux jours a encore donné ce matin des températures minimales élevées. On a notamment relevé 21 degrés à Lyon-Bron », souligne Météo France. Cet après-midi la barre des 34 degrés est attendue en région lyonnaise comme à Saint Etienne-Bouthéon ou Issoire.

Les fortes chaleurs devraient durer jusqu’au début de la semaine prochaine

Et cette nuit, la température ne descendra pas en dessous de 19 degrés dans les grandes agglomérations du Puy de Dôme. « On n’aura pas moins de 20 ou 21 degrés dans celles de la Loire et pas moins de 22 ou 23 degrés en région lyonnaise. En outre, l’après-midi de demain samedi s’annonce encore plus chaude que cette après-midi », prévient Météo France. Il faudra s’armer de patience car ces fortes chaleurs devraient durer jusqu’au début de la semaine prochaine.