Les infos immanquables du jour : Drame au SAMU, mystère économique et mystère acoustique

Chômage en France: les chiffres à fin mai sont publiés vendredi — PASCAL GUYOT AFP

Bientôt le week-end... ou le retour des vacances. Que vous reveniez ou que vous partiez, voici l'indispensable résumé d'infos de la journée

L'info la plus partagée du jour : elle fait un AVC, le SAMU lui raccroche au nez

Cauchemar. En 2010, une femme téléphone au SAMU 44, persuadée qu’elle est en train de faire un accident vasculaire cérébral (AVC), rapporte Le Parisien. Infirmière de profession, elle reconnaît les symptômes. Mais au bout du fil, le médecin régulateur, estime que ses difficultés d’élocution et ses fourmillements sont dues à un état d’ivresse, voire à une dépression. Il l'invite à aller « se coucher ».

Bel et bien victime d’un AVC, la victime parvient, en rampant, à prévenir ses voisins en cognant sa tête contre leur porte. Elle sera admise aux urgences avec une heure de retard, et est aujourd'hui lourdement handicapée.

Le tribunal administratif a jugé que le Samu avait commis ce soir-là une « erreur » et une « faute » et condamné le CHU de Nantes à de lourds dommages et intérêts.

L'info la plus lue du jour : l'étrange attaque acoustique visant des diplomates américains

Mystère et boules Quiès ? Le trouble ne se dissipe pas autour des supposées « attaques acoustiques » contre des diplomates des Etats-Unis à Cuba. Washington a révélé jeudi que ces « incidents » inédits avaient affecté la santé d’au moins 16 Américains.

Selon des sources de la chaîne CBS, les diplomates ont souffert de lésions cérébrales légères et leur système nerveux a également été perturbé.

Les autorités américaines ont refusé d’apporter la moindre précision. Mais selon le neuroscientifique Seth Horowitz, expert en acoustique à l’université Brown « Rien de ce qui est décrit me conduit à croire à une ''attaque acoustique'' », précise-t-il à 20 Minutes.

Qu’est-ce qui a bien pu indisposer les diplomates ? Pour l’expert, de tels symptômes « peuvent être liés à tout et n’importe quoi, à une infection virale ou bactérienne, à la maladie de Menière – qui touche l’oreille interne – ou à rien du tout. » Beaucoup de bruit pour rien ?

​L'article à lire du jour : Pourquoi le nombre de chômeurs augmente alors que l'économie redémarre ?

Les chiffres sont impitoyables. Et contradictoires : Le nombre d’inscrits à Pôle emploi a augmenté en juillet. Pourtant, d’autres indicateurs montrent une reprise de l’économie.

Quelle est donc l'explication de ce mystère ?

Vous en saurez plus en lisant notre article ici !

La vidéo du jour : comment réussir le porté de Dirty Dancing

Avouez, la dernière fois que vous avez tenté le porté de Dirty Dancing, cela a ressemblé à ça...

Pas de panique, on a pris tous les risques et on vous a concocté une vidéo pour réussir à coup sûr cette figure de danse MY-THI-QUE