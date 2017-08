C'est l'heure du BIM: Macron revoit sa com', attaque acoustique et scandale des «stups»

Emmanuel Macron, alors candidat, le 10 mars 2017 à Bordeaux. — UGO AMEZ/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Macron revoit sa stratégie de communication

Un constat d’échec. Emmanuel Macron a décidé de renoncer à raréfier sa parole et devrait s’adresser aux Français une ou deux fois par mois, sans doute à la radio. Le président a expliqué sa stratégie en « off » à quelques journalistes lors de sa tournée en Europe de l’Est, jeudi soir. Au-delà d’interviews ponctuelles qu’il accordera à la presse écrite et aux chaînes de télévision, il miserait sur des interventions radio pour jouer la proximité, à l’instar de Franklin Roosevelt ou de Pierre Mendès-France. Reste à voir si ça suffit à stopper la chute de sa cote de popularité.

>> A lire aussi : Macron verrouille-t-il sa communication depuis son investiture ?

Une attaque acoustique a-t-elle vraiment touché des diplomates américains à Cuba ?

Le son comme arme ? Le mystère ne se dissipe pas autour des supposées « attaques acoustiques » contre des diplomates américains à Cuba, mais l’affaire prend une nouvelle ampleur : Washington a révélé jeudi que ces « incidents » inédits avaient affecté la santé d’au moins 16 Américains. Selon des sources de la chaîne CBS, les diplomates ont souffert de lésions cérébrales légères et leur système nerveux a également été perturbé, avec des troubles multiples : perte auditive, nausée, maux de tête et problème d’équilibre. Mais selon le neuroscientifique Seth Horowitz, expert en acoustique à l’université Brown, il faut faire attention à la hype. « Rien de ce qui est décrit me conduit à croire à une ''attaque acoustique'' », précise-t-il à 20 Minutes.

François Thierry, ex-patron de la lutte antidrogue, mis en examen

François Thierry a été mis en examen ce jeudi pour « complicité de trafic de stupéfiant et complicité d’exportation de stupéfiants en bande organisée ». L’ancien patron de la lutte antidrogue est suspecté d’avoir, avec plusieurs policiers, autorisé l’entrée de 7 tonnes de cannabis en 2015, et de beaucoup plus de drogue encore, sans en informer totalement l’autorité judiciaire. L’objectif de cette opération « Janissaire » était de faire tomber les gros bonnets des réseaux de trafiquants et obtenir toujours plus de saisies.

L’enquête a été déclenchée en 2015 et depuis François Thierry n’a cessé de répéter que l’autorité judiciaire était au courant de l’opération. L’ex numéro un de l’office anti-stups a même gardé la confiance de la haute hiérarchie et est aujourd’hui l’un des patrons de la sous-direction anti-terroriste.

>> A lire aussi : L'ex-patron des Stups accusé par un témoin d'avoir facilité l'importation de cannabis en France