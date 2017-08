Les infos immanquables du jour: Parent indigne, Tabligh et maquillage de Macron

L'Elysée devrait s'acquitter d'une facture de 26.000 euros pour régler les trois mois de prestation de la maquilleuse professionnelle d'Emmanuel Macron. — CHAMUSSY/SIPA

Au moins 24 heures que vous n’avez pas entendu parler de nous. Avouez, on vous a manqué. Pas d’inquiétude, on est toujours là et les voilà, vos infos immanquables du jour.

L’info la plus partagée du jour : Elle laisse ses enfants seuls un mois pour partir en vacances

Livrés à eux-mêmes. Des enfants âgés de 8 et 12 ans sont restés seuls pendant un mois dans un appartement du quartier Borny, à Metz (Moselle). Leur mère, 49 ans, était partie en vacances en Algérie depuis fin juillet. Si dans un premier temps, ils ont survécu en tirant de l’argent avec la carte bleue laissée, ils ont fini par manquer d’argent. Des voisins se sont mobilisés pour les nourrir.

La mère n’a pris aucune nouvelle de ses enfants durant son absence. Interpellée à sa descente d’avion mardi, elle sera présentée à la justice vendredi, rapporte France Bleu Lorraine Nord. Les enfants, eux, ont été placés en foyer.

L’article le plus lu du jour :26.000 euros de maquillage pour Emmanuel Macron

Une facture fort coquette… Emmanuel Macron devrait ainsi 26.000 euros à sa maquilleuse pour 3 mois de travail, rapporte Le Point. Natacha M., 40 ans, assurait déjà le maquillage du candidat Macron durant la campagne électorale. Et le nouveau locataire de l’Elysée a tenu à conserver ses services. La beauté n’a pas de prix, mais tout de même… « Nous avons fait appel à un prestataire dans l’urgence », confirme l’Élysée, qui précise que ce poste de dépense « a vocation à être réduit significativement ».

La maquilleuse de François Hollande, salariée par l’Elysée, percevait un salaire de 6.000 euros par mois, alors que le salaire mensuel de son coiffeur s’élevait à 9.895 euros brut.

Quinze jours après l’attaque à caractère terroriste de militaires de l’opération Sentinelle à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, on en sait plus sur le principal suspect, Hamou B., blessé de cinq balles lors de son interpellation. S’il n’était pas connu des services de renseignements il a fait montre d’un « intérêt récent mais certain » pour les thèses djihadistes et a milité au sein du tabligh, l’association pour la prédication en Français. Pour en savoir plus sur ce « mouvement fondamentaliste » né en Inde en 1927, c’est par ici

La vidéo du jour : la réforme du Code du Travail en gifs

Vous n’avez rien compris à la future réforme du Code du Travail ? On vous explique tout. En musique et en gifs !