Les infos immanquables du jour: Patrouille sentinelle attaquée, graffeur au grand cœur et livres de rentrée

L’info la plus partagée du jour : un graffeur peint une fresque pour les cent ans de sa grand-mère

Joli geste… et monumental. Pour l’anniversaire de sa grand-mère qui fêtait ses 100 ans, un graffeur a peint une fresque. « C’est un message d’amour », explique Pierre Bertolotti, un artiste décorateur et graffeur originaire de Lorraine, qui signe Scaf Oner, devant sa fresque, inspirée par un cliché du photographe anglais Lee Jeffries. Elle a été réalisée ce dimanche à Darwin, sur la rive droite bordelaise. « C’est assez rare d’atteindre cet âge-là et ma mamie fait encore plein de choses ». Joyeux anniversaire !

L’info la plus lue du jour : une patrouille Sentinelle attaquée par un déséquilibré

Un homme d’une cinquantaine d’années a tenté d’attaquer mardi vers 19h30 une patrouille de l’opération Sentinelle, dans le 8e arrondissement de Lyon, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information du Parisien. Il s’est « jeté à mains nues » sur la seule femme de l’équipe. Il a immédiatement été maîtrisé par les autres membres de la patrouille.

L’hypothèse terroriste a rapidement été écartée. L’homme, connu des services de justice, semble souffrir de graves problèmes psychiatriques. Il a été placé en unité dédiée à la suite de son interpellation.

L’article à lire du jour : Les livres pour enfants sur l’école cartonnent

Avant la rentrée, c’est déjà la rentrée. Les livres sur l’école s’arrachent en librairie.. P’tit loup (Auzou), Petit Ours Brun (Bayard jeunesse) ou Peppa Pig ont déjà fait leur cartable. T’choupi rentre à l’école (Nathan) s’est vendu à 100.000 exemplaires depuis deux ans. Plus original, Larousse jeunesse qui sort ce mardi Les super petits, une collection d’albums mettant en scène les préoccupations d’une bande de cinq copains entrant à la maternelle. Comme l’observe Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre jeunesse en Seine-Saint-Denis : « Cest une manière pour les parents de mettre leurs enfants en condition pour la rentrée en ouvrant avec eux la discussion sur l’école. Ils ont ainsi l’impression de les accompagner dans leurs évolutions ». Et calmer les angoisses… des parents peut-être plus que des enfants.