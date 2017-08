C'est l'heure du BIM: CSG en hausse, suspects en détention et Trump en grande forme

L'amendement Ayrault-Muet sur le transfert de la prime d'activité via l'allègement de la CSG a été adopté le 12 novembre 2015 à l'Assemblée nationale - Illustration d'un bulletin de paie. — JOEL SAGET / AFP

Hausse de la CSG : 7 milliards d’euros de pouvoir d’achat redonné aux actifs

C’était une promesse de campagne. Le gouvernement a confirmé qu’il engagera en 2018 le transfert des cotisations salariales vers la Contribution sociale généralisée (CSG) « afin de redonner 7 milliards d’euros de pouvoir d’achat aux actifs ». Cette réforme prévoit la suppression des cotisations salariales « maladie » et « chômage » qui doit être financée par une hausse de la CSG. Elle va se faire en deux temps, au début de l’année prochaine puis à l’automne. Si elle devrait bénéficier aux indépendants, des discussions auront lieu en 2017 « pour définir les modalités d’une compensation de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires ».

Attentats en Catalogne : Deux suspects écroués

Deux membres présumés de la cellule djihadiste responsable des attentats ayant fait 15 morts en Catalogne ont été placés en détention mardi soir, et un troisième a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Le juge Fernando Andreu a ordonné le placement en détention provisoire de Mohamed Houli Chemlal, un Espagnol de 21 ans, et de Driss Oukabir, un Marocain de 27 ans.

Le premier aurait fait partie du groupe directement impliqué dans la préparation d’engins explosifs, dans une maison à Alcanar, au sud-ouest de Barcelone. Le deuxième a loué à son nom la camionnette utilisée comme véhicule-bélier contre la foule à Barcelone jeudi, et qui a fait 13 des 15 morts des attentats. Selon le juge d’instruction, la cellule de douze personnes préparait un attentat plus important que les deux attaques de Barcelone et Cambrils.

A Phoenix, Donald Trump a galvanisé sa base électrorale et raillé les médias

Donald Trump a retrouvé mardi soir sa base électorale lors d’un meeting dans l’Arizona. Environ 5.000 personnes enthousiastes s’étaient donné rendez-vous pour écouter le locataire de la Maison Blanche. Au centre des conférences de Phoenix, le président américain a défendu avec vigueur sa réaction après les incidents de Charlottesville face à un parterre galvanisé scandant « USA ! USA ! ». « J’ai parlé avec force contre la haine et l’intolérance quand j’ai appris les événements. Et voici ma déclaration : le conducteur de la voiture est une personne horrible. », a lancé Donald Trump, dont les médias avaient dénoncé une réaction tardive.

Le président américain a ensuite passé une vingtaine de minutes à s’en prendre à la presse, qu’il a fait abondamment huer comme aux belles heures de sa campagne. « Il est temps de faire admettre aux médias leur responsabilité pour les divisions qu’ils génèrent », a-t-il notamment déclaré. Dehors, plusieurs centaines d’opposants et militants antiracistes s’étaient rassemblées dont certains portaient des pancartes dépeignant Donald Trump affublé d’une moustache hitlérienne.

