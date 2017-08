C'est l'heure du BIM: Un imam marocain derrière les attentats?, des voyageurs de la SNCF coincés et des Marins portés disparus

Les forces de sécurité et les services de secours sont présents place de la Catalogne, à Barcelone, où une fourgonnette a percuté la foule le 17 août 2017. — Josep LAGO / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Un imam marocain derrière les attentats en Catalogne ?

Un imam marocain qui vivait dans une petite ville des Pyrénées catalanes depuis deux ans, est soupçonné d’avoir « mangé le cerveau » de jeunes compatriotes pour les amener à former la cellule djihadiste derrière les attentats de Barcelone et Cambrils. Depuis mardi, il a disparu. La police a évoqué la possibilité que l’homme âgé d’une quarantaine d’années et qui a déjà été incarcéré pour des délits mineurs ait péri dans l’explosion mercredi soir dans une maison à Alcanar, où la cellule à l’origine des attaques de Barcelone et de Cambrils préparait « un ou plusieurs attentats » à la bombe.

La SNCF s’engage à rembourser les voyageurs malheureux du Sud-Est

Le trafic ferroviaire a été rétabli dans le sud-est de la France dimanche en milieu de journée, après avoir été interrompu samedi soir en raison d’un incendie qui a ravagé 240 hectares près d’Aubagne (Bouches-du-Rhône) et bloqué plus de 3.000 personnes dans les gares de Marseille, Nice ou Toulon. Dimanche, la SNCF s’est engagée à rembourser les passagers bloqués en gare.

Dix Marins portés disparus au large de Singapour

Dix marins américains sont portés disparus et cinq ont été blessés dans une collision ce lundi entre leur destroyer et un pétrolier au large de Singapour. Il s’agit du deuxième accident impliquant un navire de guerre américain en deux mois.

« Les premiers rapports indiquent que le USS John S. McCain a subi des dommages à bâbord arrière. Il y a actuellement 10 marins portés disparus et cinq ont été blessés. Des opérations de recherches sont en cours en coordination avec les autorités locales », précisé le communiqué, tandis que le navire de guerre se dirigeait vers le port de Singapour.

