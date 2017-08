Des tuyaux d’un demi-kilomètre de long échouent sur une plage anglaise

Imaginez. Vous vous promenez tranquillement un sur une plage, dans l’est de l’Angleterre. Il pleut, vous essayez d’éliminer comme vous pouvez les huit pintes de bière avalées la veille au soir dans ce petit pub conseillé par votre Patrick avant votre départ. Quand soudain, vous tombez nez à nez avec quatre énormes tuyaux en plastique noir. Pas le petit modèle fabriqué en PVC et installé dans vos toilettes par votre cousin plombier. Le plus grand, dont le diamètre avoisine deux mètres (à peu près la taille de LeBron James), mesure près de 480 mètres de long.

Walking along the beach and just seen one of the giant pipes that fell off a Norwegian vessel in the North Sea. Some are 1km long. pic.twitter.com/8G9gAvAB2c